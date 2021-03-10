В России запустили пилотный проект железнодорожных круизов

Железнодорожный круиз предполагает путешествие, в котором поезд – это не только средство передвижения, но и своего рода мобильный отель с питанием и программой развлечений

Лидерский проект Агентства стратегических инициатив «Развитие железнодорожных круизов в России» запустил пилотные круизные железнодорожные туры, организованные туроператорами Российского союза туриндустрии (РСТ) при поддержке Ростуризма и ОАО «РЖД». Проект был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном АСИ и Фондом Росконгресс и вошел в топ-100 идей стратегического пула АСИ и топ-100 экспертного сообщества.

Первые два пилотных железнодорожных круиза запущены по маршрутам Москва – Нижний Новгород – Казань –Москва и Москва – Казань – Нижний Новгород – Москва. По мнению команды проекта, они позволят увидеть все преимущества и недостатки таких поездок.

Железнодорожный круиз предполагает путешествие, в котором поезд – это не только средство передвижения, но и своего рода мобильный отель с питанием и программой развлечений. Такая поездка, как правило, предполагает круговой маршрут и предусматривает остановки для проведения экскурсий.

«Россия, с ее бесчисленными живописными ландшафтами и огромным историческим наследием, должна стать лидером железнодорожного туризма в мире и доступным видом туризма для ее жителей, но в данный момент это не так. Много лет ведутся обсуждения и переговоры между железнодорожными перевозчиками и туроператорами о взаимодействии и создании таких турпродуктов, но до сих пор решение не принято из-за сложностей с получением доступа туроператоров к железнодорожной инфраструктуре и нехватки и дороговизны подвижного состава», - рассказала лидер проекта «Развитие железнодорожных круизов в России» Сусанна Старцева.

В рамках инициативы предстоит внести изменения в законодательство, сформировать специализированные тарифы для туроператоров и туристов, создать систему межведомственного взаимодействия органов власти и бизнеса, а также выработать понятные и открытые правила сотрудничества туроператоров и железнодорожных перевозчиков.

Кроме того, пилотирование проекта может выявить условия для формирования экономически выгодных туристических продуктов как для туроператоров, так и для туристов, поскольку высокая стоимость путешествия на круизном поезде является большим ограничением. Сегодня в России курсируют три туристических поезда: «Золотой орел», «Императорская Россия» и «Царское золото», цена на поездку варьируется от 5000 $ до 70000 $. Туристам предлагают пересечь всю Россию с запада на восток в комфортабельных условиях поезда класса «Люкс». Несмотря на то, что поезда являются российскими, работают с ними в основном иностранные туроператоры Германии и Великобритании.

АСИ помогает проекту с межотраслевым взаимодействием, сопровождает переговоры между ключевыми игроками рынка железнодорожного туризма, осуществляет разработку необходимых мер и законодательных инициатив и продвигает их на уровне федеральных органов власти.

Реализация проекта «Развитие железнодорожных круизов в России» позволит создать условия для запуска доступных железнодорожных туров для граждан России и сформировать новые, уникальные туристические маршруты.