Два фотографа из России претендуют на самую престижную награду в области фотожурналистики

Хенри Ленаяса, глава деревни Арчерс Пост в Кении, пытается отогнать орды саранчи, напавшей на страну в апреле. Фото: Evelyn Hockstein\World Press Photo of the Year Nominee

В среду были объявлены номинанты одной из самых престижных премий в области визуальной журналистики World Press Photo за 2021 год. Кадры, которые попали на конкурс, представляли важнейшие события прошедшего года глазами профессиональных репортеров со всего света. В этом году на победу претендуют сразу два наших соотечественника: петербуржец Олег Пономарев и москвич Валерий Мельников. «КП» представляет шесть финалистов, из которых один кадр будет объявлен победителем в самой престижной категории «Фотография года» 15 апреля в Амстердаме.

1. Спор сторонников и противников сноса памятника президенту Аврааму Линкольну в столице США. Монумент, стоящий в парке Вашингтона, вызвал полемику в американском обществе, так как изображает бывшего американского президента рядом с преклонившим колено афроамериканцем. Власти были вынуждены установить вокруг памятника ограждение, чтобы демонстранты самовольно не уничтожили монумент.

Фото: Evelyn Hockstein\World Press Photo of the Year Nominee

2. Кадр запечатлел мужчину, раненого во время взрыва в порту Бейруте 4 августа прошлого года. В результате детонации более двух тысяч тонн аммиачной селитры погибло более 200 человек, а значительная часть столицы Ливана оказалась стерта с лица Земли.

Фото: Lorenzo Tugnoli Contrasto for The Washington Post\World Press Photo of the Year Nominee

3. Хенри Ленаяса, глава деревни Арчерс Пост в Кении, пытается отогнать орды саранчи, напавшей на страну в апреле. В начале года Восточная Африка пережила одно из самых масштабный нашествий этих вредителей за четверть века, а в Кении подобного бедствия не наблюдалось в течении последних 70 лет. В результате сельскохозяйственной катастрофы десятки миллионов людей остались без пищи и подверглись угрозе голода.

4. 85-летняя Роза Луиза Лунарди из дома престарелых в Бразилии впервые за 5 месяцев обнялись со своей сиделкой Адрианой Сильвой. В южноамериканской стране все социальные учреждения, где заботились о людях пожилого возраста, были закрыты на строжайший карантин, к их обитателей даже не пускали ближайших родственников. Начиная с марта персонал домов престарелых обязали сократить до минимума контакты с подопечными и исключить объятия, так свойственные латиноамериканцам. В заведении, где живет Лунарди, изобрели «костюм объятий», благодаря которому дама и смогла прикоснуться к сиделке.

Фото: Mads Nissen\World Press Photo of the Year Nominee

5. Олег Пономарев снял трансгендера Игната, который сидит вместе со своей девушкой Марией в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Переход». Он рассказывает о 13 мужчинах и женщинах, которые поняли, что живут в теле не того пола.

Фото: Oleg Ponomarev\World Press Photo of the Year Nominee

6. Фотограф Валерий Мельников запечатлел, как Азат Геврокян и его жена Анаик вместе с маленьким ребенком готовятся покинуть свой дом в селе Лачин, который оказался в зоне армяно-азербайджанского конфликта, и был передан Азербайджану. Серия «Потерянный рай» рассказывает о войне в Карабахе через истории простых людей, оказавшихся в центре боевых действий. Столкновения двух сторон продолжались сентября по ноябрь 2020-го, Тысячи человек погибли, десятки тысяч были вынуждены бежать из родных мест.