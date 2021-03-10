"Нарядный спорт" Бузовой, ботфорты Лободы и деним Манижи из 80-х: как одеваются звезды весной 2021

У Лободы платье-комбинация и очень большие украшения — все как рекомендуют дизайнеры главных мировых домов моды. Фото: Instagram.com

Звезды уже обновили гардеробы на весну. Мы со стилистом выбрали самые удачные модные находки. Рассказываем о трендах сезона и даем рекомендации по формированию актуального гардероба.

Топ-5 трендов весны от звездного стилиста Анвара Очилова

1.На верхнюю одежду можно не тратиться. Вновь актуальны – классические пальто и плащи мужского кроя и расклешенные от пояса, а пока прохладно – пуховики-балахоны.

2. В обувном ряду перемены. Носят высокие до бедра ботфорты или сапоги с присобранным голенищем. Туфли с квадратными носами потеснили остроносые модели. Их рекомендуют рифмовать с сорочками в стиле рабочей униформы, юбками с бахромой и кружевными макси платьями. Ну и никаких шпилек! Главный тренд kitten heel – маленькие каблучки вытеснили шпильки. Ну и остаются актуальными лоферы на толстом каблуке.

3. Хит сезона - брючный костюм мужского силуэта. А брючный хит сезона вернулся из 60-х годов. Это брюки-палаццо – широкий крой от верха бедра или талии. Также к нам вернулись и другие нескучные модели с защипами и «бананы».

4. Крой платьев максимально простой – халаты, комбинации.

5. Бежевый, белый, все оттенки розового и цитрусовых, горький шоколад, лаванда – цветовая палитра весны.

Звезды и их весенние обновки

Ксения Бородина гардероб обновляет регулярно. На этой неделе в Париже на показе Chanel было представлено много твидовых костюмов на следующий сезон. А наша Ксюша уже сейчас в таких щеголяет. Объемные рукава – еще один подиумный трен сезона. Платья и блузки от главных модных домов объединяет этот декоративный элемент.

Объемные рукава как у Ксении Бородиной — чем шире, тем моднее. Фото: Instagram.com

Кристина Асмус том самом костюме, который должен быть весной у каждой модницы. Здесь две важных модных тенденции: классический костюм и монохром – лук в одном цвета. Лаконичные наряды в одном цвете оправдали все стилисты с мировыми именами. Выбирая костюмы, обратите внимание на модели с широкими брюками, пиджаки «с мужского плеча», а под ним носите топы.

Кристина Асмус и must have сезона — костюм с «мужского плеча». Фото: Instagram.com

Светлана Лобода в самых модных ботфортах весны. Певица носит на себе еще целых четыре тренда сезона. Во-первых: мини-юбка теперь должна быть как у Светланы – чтобы наклоняться в ней было противопоказано. Во-вторых: белые тренчи, плащи, накидки, платья-халаты – все модели, напоминающие одежду медицинских работников в эру пандемии, дизайнеры с пиететом включают в коллекции. А также: крупные цепи вместо ручек на сумках, их рекомендуют и как декор на одежде.

Ботфорты Светланы Лободы — для очень длинных ног. Фото: Instagram.com

Ольга Бузова представляет еще одно модное направление – зарубежные стилисты называют его «нарядный спорт». Отголоски самоизоляции в действии – спортивные вещи сочетаем с элегантными. Смешение стилей пропагандируют активно. Вернулись в гардероб модниц свитшоты и худи – Ольга уже отреагировала. Джинсы носят разные: с подворотами, нашивками. Но самые актуальные модели – прямые, клеш и колюты (укороченный вариант как у Бузовой). Ольга здесь в самых модных лодочках сезона – на каблучках kitten heel.

У Бузовой каблучки kitten heel. Никаких шпилек ближайшие полгода! Фото: Instagram.com

Лариса Долина похудела и теперь может подчеркивает фигуру. Платье актуального кроя - объемный крой позволил сделать акцент на хрупкой фигуре, благодаря поясу. Блески, пайетки: все, что превращает наряд в «диско-шар» - must have сезона.

Ларисе Долиной есть куда наряжаться с блеском. До конца года в тренде — пайетки и прочий блеск и перелевы на ткани. Фото: Instagram.com

Наталья Водянова в свитере, связанном другом, напоминает о мотивах, которыми дорожат дизайнеры – с помощью плетеных, вязаных вещей подчеркивают заинтересованность в рукоделии. Платья, топы – вяжите если можете! Ажурные и вязаные решения в гардеробе очень актуальны.

Наталья Водянова и ее вязаный свитер Фото: Instagram.com

Юлия Барановская в классике жанра – оно будет актуально и через год. Классический крой, сочный цвет и ничего лишнего – формула идеального пальто.

Юлия Барановская предпочитает классику в выборе верхней одежды. Фото: Instagram.com

Манижа представляла песню для «Евровидения» в очень модной вещичке. Во-первых, цветной деним вернется к нам в мае и останется как минимум до осени. Во-вторых, комбинезон носят теперь «и в пир, и в мир». Верное решение певицы – топ внизу. Мода циклична, поэтому джинсы, комбинезоны, сарафаны из цветного денима из 80-х годов сейчас выглядят ультрамодно.