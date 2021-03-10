Герман Клименко:Твиттер закрыть проще, чем Фейсбук — у последнего пользователей больше

Герман Клименко. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

С 10 марта скорость работы Твиттера на территории России заметно снизилась. Это - результат действий Роскомнадзора. Ведомство предупреждало соцсеть, что, если она и дальше не будет выполнять требования российского законодательства, то ее работа в Российской Федерации будет заблокирована. Роскомназдор напоминает, что твиттер не удаляет контент, склоняющий подростков к суициду, детское порно и информацию об использовании наркотических средств

«КП» обратилась за комментарием к известному деятелю IT- индустрии, бывшему советнику президента РФ по вопросам развития интернета Герману Клименко.

- Твиттер «идет под снос»?

- Дело не в твиттере. Дело в отношении международных корпораций к исполнению законов на территории России. 23 января 2021-го Роскомнадзор разослал наконец- то всем соцсетям уведомления о том, что он хочет удалить то, что нарушает наши законы.

- Кто и как отреагировал?

- Я вижу, что у Тик Тока явно изменилась лента. Происхождение Тик Тока — Китай. Отношение Китая к интернет-регулированию простое: государство имеет право регулировать. Потому сейчас к Тик Току особых претензий нет.

- А ко всем остальным — остались?

- Удивительным образом отчасти пострадали Мэйл.ру, ВКонтакте и Одноклассники, которые были оштрафованы. А международные компании — они предупреждения проигнорировали.

- Действия Роскомнадзора ведут к чему - что на территории России популярные соцсети работать не будут?

- Пока логика событий ведет к этому. Накануне первой мировой тоже никто не хотел воевать. Но война началась. Такова была логика исторических событий. Проблема ведь шире, чем замедление работы твиттера. В мире часто звучат требования местных регуляторов к международным интернет-компаниям исполнять местные законы. И они после изгнания Трампа из твиттера продолжаются.

- А в мире — это где?

- Есть Франция, есть Польша. В нашем случае, думаю твиттер будет забанен. Они не пойдут навстречу. Им за 2 года инкриминировано 28 тысяч нарушений. Роскомнадзор обязан что-то предпринять. Дальше развилка - будет ли твиттер вести себя иначе, чем, например, телеграмм? Телеграмм вел себя достаточно агрессивно, по-хакерски.

- А Твиттер?

- Твиттер должен вести себя солидно. Его заблокируют - и будут внимательно изучать. Он же - крупная международная компания. Когда Гугл спорит с Австралией, он же не собирается собою подменять правительство? И он должен вести себя солидно. Они не могут себе позволить то, что позволяли некоторые их коллеги.

- Если блокировка состоится, то...

- После блокировки твиттера будет проанализировано, сколько его пользователей смогут воспользоваться VPN. И сможет ли Роскомнадзор обеспечить блокировку на уровне Китая. И все это время будут идти переговоры с крупными компаниями - а вот смотрите, что может произойти. Давайте до крайностей доводить не будем. А будем друг друга уважать.

- И к чему такие переговоры приведут?

- Мне кажется, такие переговоры не приведут к успеху. И не потому, что эти международные компании не хотят с нами работать. У них право, отдельное от нашего. У них есть свои законы, свои акционеры. И если компании добровольно пойдут на ограничения, то акционеры им могут инкриминировать вот что — снижение цены акций. И единственный путь, по которому мы почему то не идем — судиться с ними в судах на территории ответчика — в Америке. То есть в судах их юрисдикции. Известно, что конфликт с Кембридж аналитик обошелся в 5 млрд долларов Фейсбуку. Иногда мелкие акционеры осаждали компании так, что те вынуждены были идти на уступки.

- В общем — в суд?

- Мы великая страна, но почему то считаем, что судиться не хорошо. Судиться — хорошо. Мы должны выйти на нормальную юридическую тропу войны. Благо, у нас есть на это основания. Мы можем доставлять этим компаниям неприятности до тех пор, пока они не пойдут на наши условия. Это единственный правильный путь. Хороший судебный процесс на западе — это 2-3 года. У нас начинают говорить, что это слишком долго. Но это было долго и три года назад, и год назад. И это - история не сегодняшнего дня. К этому надо приступать, реально посмотрев на вещи — у нас нет инструментов давления на эти компании.

- Потому, что у них нет представительств в России?

- Есть представительства , которые собирают рекламу, но их рекламные потери несравнимы с общемировыми масштабами.

- Ограничения коснутся всех больших соцсетей?

- Мы не может предсказать меры Роскомнадзора. Твиттер закрывать проще, чем, к примеру, Фейсбук — в плане влияния последнего. Количество пользователей ФБ у нас значительно больше, чем у Твиттера.

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