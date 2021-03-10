30 лет разницы - не помеха счастью: Николас Кейдж женился в пятый раз на молоденькой японке

Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибате. Фото: EAST NEWS

Николас Кейдж снова женился — в пятый раз! 57-летний актер повел под венец 26-летнюю Рико Шибате. Новая избранница артиста моложе, чем его старший сын (наследнику звезды Вестону уже стукнуло 30), но влюбленных, похоже, ничуть не смущает большая разница в возрасте.

Свадьба Кейджа и Шибате прошла еще 16 февраля, но известно об этом стало только сейчас. Дата выбрана не случайно: именно в этот день отмечал день рождения покойный отец Рико.

Влюбленные поженились в Лас-Вегасе в роскошном отеле Wynn Las Vegas. Церемония была красивой и торжественной: на невесте было традиционное японское свадебное кимоно из Киото ручной работы. Жених тоже принарядился и пришел на церемонию в смокинге Tom Ford. Венчание проходило сразу по двум религиозным канонам: новобрачные обменялись католическими и синтоистскими клятвами. После торжества молодожены устроили вечеринку, на которой присутствовали близкие родственники и друзья. Кейдж пригласил на праздник свою бывшую жену Элис Ким, с которой у него сохранились хорошие отношения, и их 15-летнего сына Кал-Эла.

- Это правда, и мы очень счастливы, - подтвердил Кейдж журналистам информацию об их свадьбе с Рико.

Влюбленные сыграли свадьбу в Лаc-Вегасе. Фото: EAST NEWS

Предыдущий, четвертый по счету брак голливудского актера был куда менее приятным. В апреле 2019 года Кейдж женился в Лас-Вегасе на визажистке Эрике Койке. Свадьба обернулась грандиозным скандалом. Спустя четыре дня после церемонии Николас попросил суд аннулировать его брак. Как утверждалось в заявлении, поданном юристами Кейджа, актер был слишком пьян, чтобы понять, что он женится. Перед тем, как отправиться в загс и заключить брак, Николас и его подруга Эрика Койке много пили. В разгар веселья девушка предложила Николасу пожениться, а он согласился. При этом, по словам юристов, актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавал, что делает.

В качестве повода для развода в заявлении так же фигурировад тот факт, что невеста скрыла от Кейджа свое криминальное прошлое. Эрика дважды привлекалась к суду за вождение в пьяном виде. Несостоявшаяся супруга Кейджа отделалась условным сроком за пьяную езду: ей присудили общественные работы плюс посещение занятий в обществе «Анонимные алкоголики». Избранница актера должна была пройти 18-месячную терапию, чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю и наркотикам.

Николас явно питает склонность к женщинам с азиатскими корнями. И почти все его свадьбы игрались наспех. На своей третьей жене, американке с корейскими корнями Элис Ким он женился всего через четыре месяца после знакомства. Кейдж, отпрыск одной из самых известных голливудских семей и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, познакомился с Элис в 2004 году в ресторане Лос-Анджелеса, где она работала официанткой. Ким тогда было всего 19 лет. Супруги прожили вместе 11 лет и развелись в 2016-м. Их семейная жизнь никогда не была гладкой. В браке с Элис Николас много пил и постоянно скандалил. Однажды полиция забрала его за домашнее насилие – актер слишком громко ругался с женой, и очевидцы этой сцены вызвали подмогу.

До Элис Кейдж был женат дважды. Первый брак с актрисой Патрисией Аркетт продлился шесть лет: супруги расписались в 1995 году, а в 2001-м развелись. Второй раз Кейдж сыграл свадьбу с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли, которая до этого успела побывать замужем за Майклом Джексоном. Николас и Лиза расстались в 2002 году через три месяца после бракосочетания. Так же у Кейджа есть сын Вестон от гражданского брака с актрисой Кристиной Фалтон.