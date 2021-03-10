«Не объедаюсь и натираюсь снегом»: 95-летний Александр Зацепин поделился секретом долголетия

В свои годы Александр Сергеевич прекрасно выглядит: стройный, спортивный. По-прежнему много работает, пишет музыку и снимается в телепередачах Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Легендарному композитору, автору музыки к хитам Аллы Пугачевой и к множеству фильмов — Александру Зацепину исполнилось 95 лет.

В свои годы Александр Сергеевич прекрасно выглядит: стройный, спортивный. По-прежнему много работает, пишет музыку и снимается в телепередачах. По словам именинника, рецепт его долголетия прост - умеренное питание, спорт и закаливание.

- Конечно, я не объедаюсь, - признаётся kp.ru Зацепин. - Утром я два кусочка хлеба съедаю с сыром, баночку йогурта (только не нулевой жирности) и кофе. И все. Ну, а в обед первое блюдо, второе блюдо, ну тоже не так уж и много. Плюс ко всему зарядку делаю каждое утро по 20 минут. У меня свои набор упражнении , которые мне полезны. Для позвоночника, 2-3 упражнения из йоги. Дочь меня заставляет больше ходить. Мне лень, потому что я теряю время, я же ничего не могу в это время писать.

И все-таки, думаю, поддерживать себя мне помогает работа. У меня операция была на глаза. Врачи мне сказали, что нужно с компьютером работать 20-30 минут, а потом 5 минут смотреть вдаль, чтобы глаза не уставали. Я купил себе таи мер, завожу его на 40 минут, он звенит, я иногда встаю, а иногда все равно сижу и не хочется отрываться от работы.

Раньше в молодости мы жили в отдельном доме, я в любой холод выходил утром в трусиках и валенках во двор, натирался снегом: он был колючий , как соль царапал тело. Кожа была красная. Но после этого я не болел! Возможно, что старая закалка мне помогает.

КСТАТИ

10 лучших хитов Зацепина:

1. Песенка о медведях

2. Если б я был султан

3. Песня про зайцев

4. Остров невезения

5. Есть только миг

6. Куплеты о пиве

(Губит людей не пиво…)

7. Любовь одна виновата

8. Волшебник-недоучка

9. Куда уходит детство

10. Если долго мучиться