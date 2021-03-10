Владимир Путин поручил за месяц подготовить план по развитию арктической зоны

Приводим несколько высказываний главы государства Фото: REUTERS

Встреча проходила в режиме видеоконференции. Приводим несколько высказываний главы государства...

Показатели первого этапа не устраивают

Президент заявил о необходимости проанализировать причины, почему не удалось достичь целевых показателей первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. «Необходимо... актуализировать мероприятия и целевые показатели второго этапа реализации концепции", - сказал президент. На взгляд главы государства, задачи по стабилизации численности населения Дальнего Востока "в целом, более или менее" выполняются, а задачи повышения коэффициента рождаемости выполняются "поскромнее".

Стратегия развития арктической зоны

«Что касается Арктики, - сказал Путин, обращаясь к правительству, - то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по ее развитию. Причем - прошу вас сделать это в месячный срок». Глава государства подчеркнул, что это чрезвычайно важный вопрос и призвал не упускать его из виду в ходе текущей работы.

Об индивидуальных программах развития регионов

(Обращаясь к премьеру Михаилу Мишустину, который вернулся из командировки по городам Сибири. - А.Г.) “Вы сейчас сказали о планах развития Кузбасса. Вообще, в целом это очень позитивная и, мне кажется, перспективная форма работы – создание индивидуальных программ развития с учётом особенностей тех или других регионов, в том числе в данном случае тех, в которых вы побывали. Поэтому, мне кажется, практика хорошая, и надо посмотреть, как пойдёт в отношении Кузбасса эта работа. У нас такой опыт есть, и применительно к отдельным регионам можно прорабатывать индивидуальные планы развития”.

Разбег тарифов очень большой

«Мы с вами (Путин снова обращается к премьеру. - А.Г.), когда сегодня встречались, обсуждали этот вопрос – это касается дифференциации тарифов, прежде всего на электроэнергию. Мы знаем, что разбег очень большой, часто даже у соседних регионов, поэтому прошу вас обратить на это внимание и в соответствии с нашей сегодняшней утренней договорённостью проработать все эти вопросы самым внимательным образом».

О поездках россиян за рубеж

Российские власти не будут намеренно удерживать граждан страны от путешествий за рубеж, заявил президент:

«Некоторые страны, в экономиках которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они открываются для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», - сказал глава государства. В то же время Путин отметил, что у людей, вероятно, будут «небезосновательные опасения», связанные с поездками в страны, где они традиционно отдыхали раньше. Дело в том, что сейчас ситуация с коронавирусом во многих государствах, в том числе на юге Европы, остается сложной и лучше не становится, - отметил президент. Он выразил надежду, что положение изменится благодаря массовой вакцинации населения.

В связи с этим Путин подчеркнул необходимость развития внутреннего туризма в России, прежде всего - с точки зрения инфраструктуры. «Нужно сделать все для того, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались», - сказал Путин.

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