Норвежские лыжники отказались спорить с Большуновым: апелляция на дисквалификацию Клебо отозвана

Йоханнес Клебо и наш Александр Большунов на финише марафона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежская лыжная ассоциация отказалась от своих претензий, которые возникли после мужского марафона на чемпионате мира 2021. Тогда на финише дистанции 50 километров Большунов сломал палку в борьбе с Клебо. По итогам двухчасовых разбирательств норвежца лишили первого места. А наш Александр Большунов разменял свою бронзовую медаль на серебро.

Однако же, норвежцы даже после тех разборок решили "помахать кулаками" и подать апелляцию на дисквалификацию Клебо. И теперь же - решено было отказаться от дальнейших разбирательств, сообщает портал NRK.

Клебо и Большунов поговорили друг с другом на финише марафона. Фото: REUTERS

При этом, Клебо лично сказал, что сам просил чиновников отозвать эту претензию, о чем сообщил в личном Инстаграме:

- Я только что попросил норвежскую лыжную ассоциацию отозвать апелляцию в FIS. В любом случае, получить золотую медаль через несколько дней после моей лучшей гонки в карьере было бы неправильно, - пишет у себя в соцсети Клебо.

Говоря же о том, почему так решил сам Йоханнес, он признался - нет ощущения победы и за несколько дней эти эмоции улетучились. Но все равно до конца своей жизни Клебо будет считать, что был прав в эпизоде со сломанной палкой Большунова:

Александр Большунов со своей наградой - серебром марафона ЧМ-2021 по лыжам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я всегда буду верить, что не сделал ничего плохого, и что я никому не препятствовал. Но теперь я покончил с этим делом, и мне нужно сосредоточиться на финале Кубка мира.

Отметим, что ближайший старт этапа Кубка мира - в субботу, 13 марта. Соревнования пройдут в швейцарском Энгадине. Это будет первый турнир после чемпионата мира по лыжным гонкам 2021.