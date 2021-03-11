Пандемии ковида ровно год: 365 дней, которые изменили нас навсегда

Чем запомнился коронавирусный год лично вам? Пишите здесь, в комментариях — мы ждем самых разных историй Фото: EAST NEWS

По данным счетчика сайта worldometers.info с коронавирусом за это время лично познакомились свыше 118 миллионов человек на планете. Более 2 миллионов 600 тысяч скончались от вызванных им осложнений. Цифра выздоровевших неуклонно приближается к 100 миллионам человек.

Мы уже многое знаем об этой инфекции. А еще большего пока не знаем. По признаниям экспертов ВОЗ, до сих пор существует как минимум 5 загадок «короны», которые мы еще не раскрыли. Например, когда и как произошло первое заражение вирусом SARS-CoV- 2. Питер Бен Эмбарек, руководивший февральской поездкой экспертов-расследователей в Китай, в журнале Nature ломает голову, : официально первый случай COVID-19 зарегистрирован 8 декабря 2019 года у жителя Уханя, который никуда из родного города не выезжал. Точнее, 8 декабря у этого человека появились симптомы болезни, которая потом прогремит на весь мир.

Бен Эмбарек и его коллеги выяснили, что в декабре 2019 года в Ухане была как минимум тысяча больных – намного больше, чем считалось до сих пор. То есть, вирус появился раньше – раз в декабре было уже столько заразившихся? Тогда почему этому нет никаких подтверждений? Несмотря на все старания ученых, доказательств этой гипотезы не нашли. Об остальных загадках читайте здесь

До сих пор не найдено ни одного лекарства, которое гарантированно и эффективно вылечивало бы коронавирусную инфекцию у человека. Тем не менее, разработаны и зарегистрированы вакцины от коронавируса, и в мире уже привито около 100 миллионов человек.

SARS-CoV- 2 может поражать не только людей, но и живущих в тесном содружестве с ним животных. Как выяснили китайские ученые, почти все домашние питомцы (включая даже аквариумных рыбок!) и обитатели зоопарков могут заражаться этим вирусом. Подробнее здесь.

Говорят, пандемия немного снизила обороты: на этой неделе число заболевших выросло лишь на 2 процента. А на прошлой неделе — и того меньше, был всего 1 процент прироста. «Примерно в половине стран число новых случаев снизилось, тогда как в другой половине отмечен их рост», — так охарактеризовали ситуацию в ВОЗ. Больше всего сейчас растет заболеваемость в Африке, Восточном Средиземноморье и Европе.

Но для нас с вами, обычных граждан, этот год запомнится отнюдь не цифрами, мелькавшими на статистических счетчиках. Для нас всех он стал годом колоссального опыта. Многие впервые за всю карьеру попробовали удаленную работу. Кому-то в весьма заслуженном возрасте пришлось спешно осваивать новые технологии, чтобы, оказавшись на самоизоляции, общаться с детьми и внуками по скайпу и зуму. Миллионы семей впервые оказались лицом к лицу в одной квартире на недели самоизоляции — оказалось, мы живем с интересными людьми! Правда, иногда их слишком много.

В самоизоляции мы, наконец, выспались. Кто-то из нас «истоптал» виртуальными экскурсиями залы лучших музеев мира — на что в реальности уйдет полжизни. Кто-то топтал пол собственной квартиры — борясь с гиподинамией и принимая участие в соревновании ходоков по квартире. Энтузиасты наматывали десятки километров в скромных однушках и двушках! Кто-то набирал вес, «путешествуя» от дивана до холодильника. А две моих знакомых, наконец, нашли время и возможность похудеть на несколько десятков килограмм. И вышли из «ковидного заточения» настоящими красотками. Многим моим коллегам период коронавирусных ограничений запомнился пустым московским метро — когда в вагоне во вполне детское время ты мог ехать в полном одиночестве. А мне помнятся фото со свадьбы, внезапно попавшей под коронавирусные ограничения — жених и невеста в масках: «Поцелуйтесь, молодые!»

Чем запомнился коронавирусный год лично вам? Пишите здесь, в комментариях — мы ждем самых разных историй — о ваших победах и огорчениях, рекордах и антирекордах, о новых привычках и традициях, возникших в семьях за пандемийный период. Давайте вместе составим летопись коронавирусной пандемии в России. Присылайте рассказы, и будьте здоровы!

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