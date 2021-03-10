Могут ли Твиттер заблокировать в России

Эта соцсеть систематически игнорировала требования Роскомнадзора Фото: REUTERS

Российский регулятор принял решение о замедлении работы Твиттера в нашей стране. Эта соцсеть систематически игнорировала требования Роскомнадзора о том, что необходимо удалять призывы к подросткам о суицидах, распространение детской порнографии и данных об изготовлении и использовании наркотиков. «КП» обратилась за комментариями к директору Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергею Гребенникову.

- К чему могут - и должны - привести подобные меры?

- Мы идем к тому, чтобы привлечь внимание уважаемых международных организаций. Которые должны сделать вывод: пользователей надо уважать.

- Только пользователей?

- И уважать законодательство страны, в которой вы работаете. К сожалению, ни получивший ранее предупреждение Фейсбук, ни Твиттер полноценно не работают на территории России.

- Они не имеют официальных представительств в России?

- Нет.

- Но рекламу здесь они собирают исправно?

- Можно долго говорить о том, что эти интернет-гиганты имеют свои дочки там, где они хотят. Но если вы начинаете зарабатывать деньги на тех пользователях в тех странах, где вы функционируете — так будьте добры, относитесь лояльно к законодательству страны, где вы работаете. Вне зависимости от того, нравится оно вам или нет. Соблюдать законодательство страны, где вы зарабатываете деньги — это принципиально важно.

- Так будет ли заблокирован твиттер или фейсбук в России?

- Не знаю. Не уверен, что правильно ограничивать доступ пользователей к тем соцсетям, которыми они регулярно пользуются. Но очень хочется, чтобы был продуктивный диалог. Который бы давал конкретный отклик на конкретные вопросы. Чтобы не было так: со стороны международных компаний, когда им нужно — они взаимодействуют с органами госвласти в России, а когда им не хочется — они этого не делают. Так не пойдет.

- Но какие есть у нас реальные рычаги влияния?

- Наши рычаги —да, только заблокировать. Действенный рычаг. Наше законодательство и технические возможности РКН и операторов связи у нас достаточны. Я не люблю сравнения с китайской моделью. Наш интернет — открытый абсолютно. Просто соблюдайте законодательство. Это и есть главный принцип. А не хотите соблюдать наши законы — тогда перестаньте здесь зарабатывать.

- Удар по деньгам — самый болезненный?

- Когда говорим про возможную блокировку, что надо понимать: зарубежные пользователи уже станут внимательнее выбирать платформу для собственного продвижения и публикации контента в России. Зачем пользователю выбирать ту соцсеть, которая безответственно относится к конкретному национальному законодательству и контенту? Так же нарушаются и права пользователя! То есть, весь мой контент полетит неизвестно куда.

- Блокировка может быть временной или постоянной?

- Все будет зависеть от того, как твиттер отреагирует на это. Если они пойдут по принципу: да мы открываем офис и начинаем взаимодействовать, соблюдать законодательство — то возможна разблокировка. Но, будь я на месте РКН, я бы не делал такого: чуть-чуть заблокируем, а завтра разблокируем. Раз уж мы встали на путь соблюдения закона — так давайте соблюдать до конца. Нельзя быть чуть-чуть беременным.

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