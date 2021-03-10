Всё те же и Манижа. Мы борода в кокошнике?

Манижа попытается уверить всех в том, что мы здесь «на верном пути» к новым «ценностям». Фото Максима ЛИ

Уверен: большинству мало-мальски интересующихся «Евровидением» и всем, что с ним связано, ещё до национального отбора было ясно, кто из трёх претендентов победит и поедет от России в Роттердам в мае. Победа Манижи Далеровны Сангин вполне логична. Разве не так?

Эстетство «Therr Maitz» - этим не удивишь Европу. В каждой стране есть нечто подобное и на уровне «национальных чемпионатов» весьма, наверное, популярное, с миллионами просмотров на Youtube. А что в актуальном для «Евровидения» багаже? В группе – ни одного гея, ни одного трансгендера, тема песен далека от горячей повестки дня.

У 2Маши есть некая «гендерная перспектива», но тоже слабовато. Выступали бы они, скажем, от Украины в качестве беженок из Белоруссии, где кровавый режим травил их, запрещал зарегистрировать брак и усыновить мальчика – другое дело. Можно было бы заранее записывать если не в победители, то в тройку призёров наверняка.

А вот Манижа – вроде бы, в самый раз. В конце концов, какая у нас цель на «Евровидении»? Занять место повыше или продемонстрировать свою национальную идентичность? Хорошо бы и то и другое, - скажете вы и будете правы. Но «Бурановские бабушки» случаются не каждый год, а на дворе 2021-й, а не 2012-й. Вряд ли сейчас в Европе будут умиляться русским старушкам, бодро выводящим «пати фор эврибади».

Кто нужен? Певец из терзаемой невзгодами (любого происхождения) страны, либо недавно получившей независимость, лучше из бывшего соцлагеря, угнетаемые секс- и нацменьшинства, жертвы расовых предрассудков, борцы с тоталитарными режимами. Вот скелет. А мясо сделают любое.

И Манижа соответствует. Борец с домашним насилием, посол доброй воли по делам беженцев. Продолжательница традиций феминизма (прабабушка одной из первых в Средней Азии сняла паранджу), певица из мусульманской семьи, беженка, жертва гражданской войны. Что ещё надо для песенного конкурса, на котором песни давно уже отошли на второй план? Одна неувязка. При чём тут Россия?

Таджичка исполняет мешанину из восточных и русских мотивов, главный посыл текста – «нет мужика, ну и ладно, нечего дожидаться, ты же сама всё можешь». Да и подтекст ясен. Манижа попытается уверить всех в том, что мы здесь «на верном пути» к новым «ценностям». Зачем, если это не так? Если мы не хотим, что бы так.

Мы что, не плюемся каждый раз (ну, ок, почти каждый) глядя на это «Евровидение», на то, как там голосуют и особенно - на тех, кто там побеждает? Срамота же.

Так зачем прогибаться под их правила игры, а не выставить, хохоча Европе в лицо, наши. Маниж на этом манеже — много. Номер от России — один.

Мы что, борода в кокошнике?

А русские женщины, как мы сами решили напеть Европе, это сплошь брошенные и угнетенные толстые особы? Хватит ли россиянкам самоиронии, чтоб узнать в этой карикатуре себя? «Эй, русский женщин, ха-ха, голосуй!»

Остаётся согласиться с мнением, что «Уж лучше пусть будет Моргенштерн». Действительно, лучше пусть молодой симпатичный башкир в окружении красоток сетует на свой нелегкий выбор между «Ламборджини» и «Феррари». Весело и вреда никакого.

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