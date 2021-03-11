"Стоит почти три миллиона евро": как выглядит могила 16-летнего сына Андрея Разина

Андрей Разин на могиле сына. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей Разин четыре года назад похоронил младшего сына. Александр скончался 10 марта 2017 года от сердечного приступа. Юноша похоронен на Троекуровском кладбище. Продюсер группы "Ласковый май" по сей день не оправился от горя.

Андрей Разин скорбит про трагически умершему сыну Александру. Молодой человек умер при весьма странных обстоятельствах. По основной версии, ему резко стало плохо во время прогулки с девушкой. Врачи не смогли его спасти. Причиной смерти 16-летнего сына певца назвали проблемы с сердцем, которые были вызваны осложнениями после простуды.

"Саша переболел ОРЗ. Только пошел на поправку, как врач его решила пораньше выписать. На носу экзамены - из-за этого Саша решил раньше выйти в школу. В итоге острый миокардит, который за доли секунды остановил ему сердце", - рассказывал продюсер. Он подчеркивал, что юноша не испытывал какого-либо дискомфорта и ни на что не жаловался.

"Вот уже четыре года нет с нами нашего любимого сыночка Саши Разина. Я безумно благодарен всем его друзьям, всем, кто его помнит, кто приходит к нему на могилу и выражает свою любовь и уважение нашему с Маританной малышу", - написал в блоге музыкант.

На Троекуровском кладбище выделена огромная территория, где его мальчику возводят памятник ручной работы. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Он рассказал, что создал в Сочи музей в память о сыне, а на Троекуровском кладбище выделена огромная территория, где его мальчику возводят памятник ручной работы. Над монументом четыре года трудятся лучше итальянские и российские скульпторы и художники. "В скором времени мемориальный комплекс будет завершен и открыт для посещения. Еще раз хочу выразить огромную благодарность всем, кто любит нашего сына, кто помнит его и поддерживает нашу семью", - добавил безутешный отец.

Ранее Разин рассказывал, что вес сооружения составит почти 300 тонн, а его высота будет больше семи метров. "Могила моего сына стоит почти три миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов. Делает та же фирма, что изготовила памятник Рудольфу Нуриеву. Монумент уже почти готов", - делился он.

Вес сооружения составит почти 300 тонн, а его высота будет больше семи метров. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Стоит отметить, в 2019 году Андрей Разин отмечал, что причиной смерти его младшего сына стала порча. "Я склонен верить, что это сглаз. Потому что исследовали смерть моего сына десять академиков и докторов наук. Три месяца исследовали все анализы, все, что взяли, и пришли к мнению, что это внезапная остановка сердца. Острый миокардит, который бывает на один миллион случаев", - считает продюсер и винит в смерти сына только себя. Он уверен, что его слава и богатство вызывают завить огромного числа людей и кто-то применяет против него и его семьи черную магию. "Злой рок ходит, что все-таки очень много я на виду, на протяжении 35 лет. Да, мне все завидуют", - уверен Разин, который в 25 лет стал первым официальным советским миллионером, а потом и миллиардером.