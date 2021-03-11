«Я стала с ним несчастной»: Анна Семенович честно ответила, почему рассталась с возлюбленным

Анна Семенович рассталась с бойфрендом. Фото: Инстаграм.

Анна Семенович недавно призналась, что рассталась с бойфрендом. О том, что она снова одна, певица рассказала в Инстаграме в день своего 41-летия. Артистка не стала долго унывать и уехала лечить разбитое сердце в Египет. На своей страничке в соцсети Семенович, отдыхающая на курорте в Шарм-эль-Шейхе, делится с поклонниками яркими отпускными снимками. Певица опубликовала свое фото на пляже, похваставшись аппетитным бюстом, едва уместившимся в пестрый купальник.

- Солнце, море и ветер в волосах — самое приятное украшение. А веснушки — мои лучшие подружки! Всем отличного дня, — подписала она снимок в бикини.

Певица отдыхает в Египте. Фото: Инстаграм.

Подписчики в комментариях то и дело спрашивают Анну, что происходит в ее личной жизни, и почему она рассталась с возлюбленным. Певица решила расставить все точки над «i» и честно рассказала, почему она ушла от бойфренда.

- Меня можно осуждать , что в 40 лет я еще не замужем, и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так как хочу. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем , с кем мне будет в кайф, ведь я умею кайфовать от жизни! – написала экс-«Блестящая». - Это ответ на вопрос журналистов: почему я недавно рассталась с мужчиной. Не надо ничего додумывать, просто я стала с ним несчастной, ибо терпеть не могу вранье.

О том, что в ее жизни появился новый человек, Анна рассказала весной 2020 года. Они с любимым вместе провели период самоизоляции. Анна говорила, что наконец-то встретила мужчину, от которого она хочет родить ребенка. Избранник Семенович был на семь лет моложе нее.

- Он веселый, разделяет мои интересы психологией и эзотерикой. Он не выносит мне мозг, если я всю ночь веселилась с подругами, а еще он младше на 7 лет, - рассказывала артистка. - Мы вместе около года.

Артистка лечит разбитое сердце в Шарм-эль-Шейхе. Фото: Инстаграм.

Во время карантина Анна призналась, что стала чаще задумываться о семье и уже готова нарожать детишек.

- Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой. Еще года три назад думала, потусуюсь, - говорила певица.

Первый шаг к материнству Семенович уже сделала: артистка заморозила яйцеклетки. Она сделала это по совету своего доктора, чтобы быть спокойной за будущее.

- Я заморозила свои яйцеклетки и теперь я спокойна. Сделала это один раз и сделаю еще раз чуть попозже – после нового года. Я как-то выдохнула. На меня так давит социум – когда же ты родишь, почему ты не рожаешь. Честно хочу сказать: я считаю, что созрела к появлению детей только сейчас. После спорта я и так детства не видела, жила в каком-то стрессе, у меня глаз дергался от стресса после фигурного катания. Потом пошла карьера, «Блестящие»… Что бы я тогда дала ребенку? Я готовлю себя, чтобы стать достойной классной матерью. Я этого очень хочу. Я хочу родить ребенка от такого же осознанного папы, как и я. Который будет такой же зрелый, будет хотеть этого ребенка. Который будет иметь возможность воспитывать ребенка – должен быть капитал за плечами. Я себя обезопасила, заморозив яйцеклетки. Теперь я беру паузу, чтобы посмотреть, от кого я хочу произвести потомство. Выбрать самца, - призналась Семенович в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Анна – завидная невеста: она хорошо зарабатывает, выступая на сцене. Кроме того, у нее есть элитная квартира в центре Москвы. Дорогую жилплощадь ей подарил бывший возлюбленный. Экс-"Блестящая" несколько лет встречалась с банкиром Иваном Станкевичем, дело шло к свадьбе. Но затем они все-таки расстались. В благодарность за проведенные вместе годы банкир подарил артистке просторную квартиру в центре столицы.