Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых принципах предоставления выплат на детей от 3-х до 7 лет Фото: REUTERS

В новом указе президента Владимира Путина подробно говорится о ранжировании выплаты (в данном случае речь идёт о принципах оплаты. - А.Г.) на детей от трех до семи лет. Сумма выплаты будет зависеть от среднедушевого дохода семьи.

В документе - что очень важно - описан и сам порядок начисления таких выплат.

КАК БУДУТ НАЧИСЛЯТЬ

В соответствии с документом, размер выплаты может составить 50 процентов, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону.

Если среднедушевой доход семьи - после получения выплаты половины прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то сумму выплаты повысят до 75 процентов.

Если же этого недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума, тогда выплата составит 100 процентов.

РАЗМЕР ВЫПЛАТ БУДЕТ ПОСТОЯННЫМ?

По указу президента, размер таких выплат будут пересчитывать каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.

КОГДА НАЧНУТ ПЛАТИТЬ?

Выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января уже этого года. Перерасчитывать их (эти выплаты) будут по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021-го.