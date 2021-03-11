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Вырастет – определится: в Калифорнии требуют запретить делить игрушки по полу ребенка

Законопроект призван защитить детей от гендерной дискриминации
Юрий МАЙБОРОДА
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Законопроект призван защитить детей от гендерной дискриминации

Законопроект призван защитить детей от гендерной дискриминации

Фото: Мария АНАНОВА

В законодательное собрание (легислатуру) Калифорнии внесен законопроект, запрещающий в крупных магазинах разделять детские игрушки по секциям для мальчиков и девочек.

Если нововведения будут приняты, они коснутся торговых центров, имеющих 500 и более сотрудников. Кроме того, из информации о товаре должно быть убрано упоминание о его гендерной принадлежности.

Причиной для внесения законопроекта, по словам одного из авторов инициативы Эвана Лоу, стала жалоба девятилетней дочери одного из его знакомых: девочке, увлекающейся естественными науками, пришлось искать товары в отделе для мальчиков.

Эван Лоу, являющийся председателем сторонников ЛГБТ, и Кристина Гарсия, стоящая во главе сторонниц прав, настаивали, чтобы положения о запрете информации о предназначении вещей детям того или иного пола распространялись и на одежду, а также были обязательными для соблюдения некоторыми сетевыми ресурсами, продающими детские товары. Однако позже инициаторы законопроекта были вынуждены ограничиться только супермаркетами.

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