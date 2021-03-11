Еще одна женщина подала против губернатора Нью-Йорка обвинения в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Фото: REUTERS

Губернатор штата Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо, которого Дональд Трамп называл своим злейшим врагом, а многие политологи считали потенциальным кандидатом в президенты, стремительно сдает позиции. Всему виной обвинения в домогательствах, а также в предварительном расследовании, которое проводит ФБР в отношении статистики смертности от коронавируса во вверенном Куомо штате.

Обвинения в харассменте в адрес 63-летнего губернатора прозвучали со стороны сразу пяти женщин. Первой стала экс-советник Куомо по экономическому развитию Линдси Бойлан. По утверждению женщины, лет пять назад губернатор предлагал ей сыграть с ним в покер на раздевание, трогал ее, а однажды без спроса поцеловал.

Вслед за Бойлан с разоблачениями выступила бывшая помощница губернатора Шарлота Беннет, которая обвиняет Куомо в нездоровом интересе к ее личной жизни. По словам Беннет, губернатор интересовался наличием у женщины постоянного партнера, а также был ли у нее секс с мужчинами старше нее (разница в возрасте между губернатором и его экс-помощницей более 35 лет).

О том, что Куомо хочет с ней переспать, Беннет рассказала родителям, многочисленным друзьям и даже главе администрации губернатора, попросив перевести ее на другую работу. Вскоре она ушла из правительства штата Нью-Йорк.

Через некоторое время количество обвинительниц выросло до пяти – все женщины в интервью разным изданиям рассказали, что Куомо к ним так или иначе приставал.

Сам губернатор все обвинения в свой адрес отрицает и утверждает, что перейти границы дозволенного мог лишь нечаянно:

– Я признаю, что некоторые сказанные мной вещи были ошибочно интерпретированы как нежелательное ухаживание. Если кому-то так показалось, я искренне сожалею об этом.

Впрочем, обвинения в домогательствах, столь популярные в США по отношению к чиновникам и политикам высокого ранга, - не единственная проблема либерального губернатора. Недавно стало известно, что из отчета о смертности в домах престарелых из-за коронавируса исчезли данные о скончавшихся в больницах. То есть, примерно 3000 смертей, произошедших на фоне пандемии, не были включены в статданные.

В аппарате губернатора этот факт признали, однако объяснили его не попыткой скрыть от общественности правду, а стремлением к «научной точности», поскольку смерти произошли хоть и из-за коронавируса, но вне стен домов престарелых. Расследованием этой информации занялось ФБР.

Все вместе взятое привело к тому, что в Сенате Нью-Йорка усомнились в способностях Куомо к управлению, а лидер сенатского большинства Андреа Стюарт-Казинс заявила, что проблемы губернатора мешают работе правительства и призвала его уйти в отставку.

Сам же Куомо заявил, что на должность его избрал народ и добровольно уходить он не планирует:

– Я не собираюсь уходить в отставку из-за обвинений. Я ни в коем случае не подам в отставку.