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Коронавирус Covid-19

В Голландии изобрели веселый тест на коронавирус

Он может стать альтернативой ставшими уже привычными мазкам
Юрий МАЙБОРОДА
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Для того чтобы тест на коронавирус был достоверным, посетителю необходимо покричать или спеть что-нибудь.

Для того чтобы тест на коронавирус был достоверным, посетителю необходимо покричать или спеть что-нибудь.

Фото: REUTERS

Голландский инженер Питер ван Вис создал устройство для тестирования на коронавирус, которое не имеет ничего общего с мало приятными мазками из носоглотки илианальными пробами, используемыми в Китае.

Устройство, созданное изобретателем, представляет собой небольшую герметичную будку, напоминающую телефонную, в которой установлен промышленный очиститель воздуха.

После того, как человек заходит в будку, установка включается и в течение некоторого времени частицы, выделяемые организмом, собираются для последующего исследования.

Для того чтобы тест был достоверным, посетителю необходимо покричать или спеть что-нибудь.

Те, кому довелось испытывать изобретение ван Виса, утверждают, что помимо прочего, это дает прекрасную возможность снять стресс, передает Reuters.

Питер ван Вис возле его уникальной кабины для тестирования.

Питер ван Вис возле его уникальной кабины для тестирования.

Фото: REUTERS

– Всегда очень приятно кричать, когда тебя никто не слышит. Я думаю, это хороший способ медитации. Это весело!

Для проверки своего изобретения инженер установил одну из кабинок поблизости от одного из медцентров в Амстердаме и предлагает всем желающим сравнить результаты традиционного теста и полученного новаторским способом.

По мнению ван Виса, подобными устройствами можно оснастить места массового скопления людей, например, при проведении спортивных соревнований или концертов.

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