Новое направление Минпромторга: ведомство Мантурова создает отрасль, объединив усилия госкорпораций

Первый из новых 25 мусоросжигательных заводов в России планируется построить уже в конце 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минпромторг намерен создать в России новую промышленную отрасль с высоким экспортным потенциалом. Речь идет о строительстве современных предприятий по выработке электроэнергии из отходов. Добиться этого удастся, объединив усилия Ростеха и Росатома.

Мусоросжигание является более приоритетным и экологически безопасным способом обращения с отходами нежели полигонное захоронение. Такой вывод содержится в принятом на днях протоколе комитета по энергетике Государственной думы.

Напомним, что весной прошлого года Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации коммунальных отходов, прошедших сортировку. Оператором выступит Ростех в лице своей дочерней структуры «РТ-Инвест», Росатом станет технологическим партнером и поставщиком основного оборудования, а финансировать проект будет ВЭБ.РФ.

Цель проекта - отказ от полигонного захоронения отходов. Его реализация к 2030 году может позволить отказаться от свалок и полигонов на территориях проживания 80% граждан страны. В целом по стране уровень захоронения отходов будет снижен до 25% с сегодняшних 93%. Благодаря энергоутилизации отходов резко снизится количество выбросов СО2 (на 14,7 млн т ежегодно), будет ликвидировано 25–30 действующих полигонов в крупнейших агломерациях, предотвращено создание 80 новых, а также сохранится 60 тысяч гектар земель по всей стране.

Заводы появятся в районах туристических центров и агломераций с населением не менее 500 тысяч человек. Первый из 25 заводов планируется построить уже в конце 2022 года. Заводы станут финальным звеном системы обращения с отходами. Утилизации будут подвергаться фракции, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот. Как ранее поясняли в «РТ-Инвесте» (входит в Госкорпорацию Ростех), на заводах будет использоваться совершенная система фильтрации, что обеспечит полное уничтожение вредных веществ.

Одним из важнейших экономических эффектов проекта - создание новой отрасли в российской промышленности и повышение спроса на продукцию отечественных машиностроительных, металлургических и строительных компаний. Локализация оборудования превысит 75 процентов. Дочернее предприятие Росатом - «ЗиО Полольск» производит для 5 заводов котельное оборудование. Благодаря проекту впервые в российской практике для защиты поверхности нагрева оборудования применяется наплавка Inconel 625. Это жаростойкий сплав на основе никеля, который наносится инновационным способом холодного переноса металла (Cold Metal Transfer), отличающийся эффективностью даже для трудносвариваемых материалов. Технология позволяет выдерживать сверхвысокие температуры горения – выше 1200 градусов для исключения образования вредных веществ. «ЗиО-Подольск» уже поставил такой же комплект оборудования для завода по энергоутилизации отходов «Riverside» в Великобритании. Кстати, в Европе сейчас строится более 30 аналогичных предприятий.

«РТ-Инвест» уже строит пять мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани. Как отметили в Госдуме, все эти заводы получили положительные заключения государственных экспертиз, а федеральным и региональным органам власти рекомендовано проработать предложения о целесообразности строительства новых таких объектов.

«Строительство 25 новых заводов по энергетической утилизации суммарной мощностью 14,58 миллиона тонн в год дополнительно к 5 заводам, уже строящимся в Московской области и Татарстане в рамках пилотного проекта, необходимо для достижения в России уровня энергетической утилизации, сопоставимого с развитыми странами (примерно 24% от общего объема образования отходов», - говорится в протоколе думского комитета по энергетике.

В проект строительства 25 заводов энергоутилизации коммунальных отходов будут привлечены инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства, а также с использованием механизма «зеленых облигаций». Ожидается, что инвестиции в проект составят почти 1,3 триллиона рублей, а выручка этих заводов к 2058 году по плану должна достигнуть 3,3 триллиона рублей.

Важный момент: за очищение России от мусорных свалок и полигонов будем платить не мы из своего кармана, а иностранцы! Как пояснили «Комсомолке» в «РТ-Инвесте», финансирование строительства заводов будет идти за счет внешних рынков. Компания уже разработала комплексную программу, которая преимущественно будет оплачена за счет крупнейших потребителей продукции сырьевой российской промышленности. Это Китай, Япония и Европа.

Частично при финансировании проекта будут использованы и механизмы договора о предоставлении мощности (ДПМ). Нововведение затронет таких крупнейших потребителей энергии, как «Русал», «Северсталь», «Газпром», «Лукойл», «Норникель». Но свои расходы они благополучно переложат на плечи иностранных покупателей. В «РТ-Инвесте» объясняют: незначительная ценовая нагрузка — порядка 0,18% в год будет компенсирована за счет объемов экспорта углеводородов, цветных и черных металлов.

Возьмем, к примеру, «Норникель». Компания занимает четвертое место в мире по добыче платиноидов. 96 процентов ее доходов – это прибыль от продажи продукции на экспорт. В цифрах это 14 миллиардов долларов в год! И продавая платину за рубеж, «Норникель» включает постоянные рублевые расходы на электроэнергию в стоимость экспортной продукции. Это значит, что за незначительный повышенный тариф для условного «Норникеля» и таких же крупных промышленных компаний (в среднем 10 миллионов рублей в год на «зеленую энергию») заплатят внешние рынки. Только такие меры позволят не ударить при «национальной уборке» по карману граждан, поясняют в «РТ-Инвесте».