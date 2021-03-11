Питание после коронавируса: какие продукты помогают бороться с воспалением

C большой вероятностью, противовоспалительная диета пойдет на пользу и перенесшим COVID-19. Фото: Shutterstock

Изначально стиль питания под названием «ITIS diet» разработали для пациентов с ревматоидным артритом (РА). Это хроническое аутоиммунное заболевание, то есть такое, при котором иммунитет дает сбой и начинает атаковать собственные органы и ткани организма. Характерная черта «аутоиммунки» - системное воспаление. Из-за этого у больных РА постепенно разрушаются суставы, развиваются отеки и мучают сильные боли. Безусловно, таким пациентам нужен постоянный прием лекарств, однако определенные изменения в рационе могут оказать дополнительную серьезную поддержку. К таким выводам пришла международная группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) и Автономного университет Барселоны (Испания).

Исследователи опубликовали научную работу, где поделились главным успехом: теперь можно считать доказанным, что ITIS diet реально снижает уровень воспаления в организме. У пациентов с ревматоидным артритом самым ярким проявлением этого стало заметное уменьшение отеков и боли.

Врачи-иммунологи и медики других специальностей, с которыми связалась «КП», подтвердили: с большой вероятностью такая противовоспалительная диета пойдет на пользу и перенесшим COVID-19. Ведь уже известно, что при среднетяжелой и тяжелой форме инфекции иммунитет тоже «сходит с ума», начинает бить по организму больного, вызывая системное воспаление. И даже у перенесших ковид в легкой форме могут продолжаться воспалительные процессы. Более того, исследователи ищут связь между COVID-19 и аутоиммунными болезнями, включая упомянутый РА. Есть гипотеза, что коронавирусная инфекция может приводить к запуску этих опасных заболеваний.

Онкологи отмечают, что любые хронические воспаления повышают риск развития рака. А одна из теорий старения связывает дряхление организма с тем же хроническим воспалением. Словом, противовоспалительный стиль питания ITIS diet пригодится многим. В чем заключаются главные принципы такого подхода и почему они работают, мы попросили рассказать известного геронтолога, автора бестселлеров об активном долголетии, члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника Научно-клинического центра геронтологии Алексея Москалева.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Науке известно, что отдельные продукты и ингредиенты рациона могут давать противовоспалительный эффект. А другие, наоборот, стимулируют воспалительные процессы в организме, - рассказывает ученый. - Так происходит за счет участия тех или иных веществ в метаболизме. Возможно также антиоксидантное действие (то есть профилактика чрезмерного образования так называемых свободных радикалов, избыток которых может вредить организму. - Ред.). А еще установлена связь между диетой и изменениями микробиома кишечника, которая тоже влияет на воспаление.

Главный научный сотрудник Научно-клинического центра геронтологии Алексей Москалев. Фото: Личный архив

Некоторые микроорганизмы, живущие у нас в тонком и толстом кишечнике, в зависимости от стиля питания могут вырабатывать воспалительные молекулы, поясняет Алексей Москалев. Скажем, бактерия Prevotella copri (ее как раз много у пациентов с ревматоидным артритом) «производит» воспалительное вещество триметиламин-N-оксид (также известный как ТМАО). Для этого она использует такие ингредиенты, как холин и карнитин, а они, в свою очередь, поступают в кишечник, когда мы едим красное мясо, яйца и молочные продукты (сыр и кисломолочные, наоборот, приветствуются в рамках ITIS diet - см. ниже). Для абсолютно здорового человека такая еда в разумных количествах не представляет серьезной опасности, а вот тем, кто уже столкнулся с воспалением, желательно максимально ограничивать эти продукты - благо, есть немало альтернатив для замены.

БАКТЕРИИ В ПОМОЩЬ ИММУНИТЕТУ

- Зато сахаролитические бактерии (питающиеся в основном углеводами), такие как лактобациллы и бифидобактерии, дают благоприятный эффект, - радует эксперт. - Кишечник заселяется такими микроорганизмами, когда мы едим йогурты, простоквашу, пьем кефир и другие кисломолочные напитки. Полезные бактерии расщепляют пищевые волокна, образуя геропротекторные (то есть защищающие от старения) и противовоспалительные короткоцепочечные жирные кислоты, к тому же укрепляющие иммунитет.

Аминокислота триптофан, которую мы получаем, например, с орехами, сыром, рыбой, птицей, под действием полезной флоры преобразуется в вещества, снижающие излишнюю проницаемость слизистой кишечника, продолжает эксперт. Это сокращает риски воспаления. А попадая в кровь, такие вещества оказывают прямое противовоспалительное действие.

К не менее полезным продуктам относятся семена льна, жирная рыба и семена чиа (продаются в магазинах здорового питания). Они содержат ценные вещества под названием «длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты омега-3» с выраженным противовоспалительным действием. Также доказанно снижают уровень воспаления мононенасыщенные жирные кислоты (авокадо, кунжут, оливковое масло), фрукты с улучшающими пищеварение ферментами папаином и бромелайном (папайя, ананас), имбирь, куркума, черный перец, зеленый чай, бобовые (подробнее см. ниже рубрику «Это пригодится»).

Аминокислота триптофан, которую мы получаем, например, с орехами, сыром, рыбой, птицей, под действием полезной флоры преобразуется в вещества, снижающие излишнюю проницаемость слизистой кишечника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БУДЬ В КУРСЕ

Что способствует воспалительным процессам

Топлива в огонь воспаления в организме добавляют такие продукты: сахар, мука высокой степени очистки, трансжиры, молоко и красное мясо.

Кроме того, людям с аутоиммунными заболеваниями и другими воспалительными процессами нужно быть осторожными с овощами семейства пасленовых: картофелем, томатами, перцами, баклажанами. «Они содержат вещества-алкалоиды соланин и томатин, которые повышают проницаемость слизистой кишечника», - поясняет Алексей Москалев. Если в организме есть инфекции, текущие воспаления, то частое употребление пасленовых может усугубить ситуацию.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Протокол питания ITIS основан на всемирно известной средиземноморской диете, - говорит генетик и геронтолог Алексей Москалев. - Отличие в том, что для больных ревматоидным артритом сделали выборку, строго заточенную на противовоспалительное воздействие определенных нутриентов. В целом ITIS diet можно назвать низкоглютеновой, легкоусвояемой за счет фруктов, содержащих улучшающие пищеварение ферменты. В рационе много омега-3 и мононенасыщенных жирных кислот, применяются противовоспалительные заправки и специи. В протокол входят овощные соки, а также ежедневный йогурт и суп мисо в качестве пробиотиков. В то же время для снижения уровня воспаления предписывается избегать употребления переработанного и красного мяса, молочных продуктов (кроме йогурта) и овощей из семейства пасленовых.

Также в протоколе есть пункт «замените кофе на зеленый чай».

- Что касается кофе, то, скорее, его рекомендуется ограничивать именно для пациентов с ревматоидным артритом, отмечает ученый. В отношении других аутоиммунных и иных воспалительных заболеваний данных о неблагоприятном воздействии кофеина нет. Более того, немалое количество исследований подтверждает противовоспалительный защитный эффект кофе.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Восемь принципов ITIS diet для снижения воспаления

1. Сведите к минимуму насыщенные жирные кислоты и трансжиры в своем рационе: красное мясо, полуфабрикаты, молоко, фастфуд. Все это провоцирует выработку воспалительных элементов в организме.

2. Добавьте продукты с мононенасыщенными жирными кислотами: оливковое масло, орехи, кунжут, авокадо. Они дают противовоспалительный эффект.

3. Употребляйте побольше пребиотиков (пищевых волокон): цельнозерновых продуктов, зеленых овощей, фруктов.

4. Включите в ежедневный рацион пробиотики - источники полезных бифидо- и лактобактерий: йогурты, а также - в России: простокваша, кефир и другие кисломолочные продукты.

5. Используйте противовоспалительные специи и приправы: куркума, черный перец, имбирь.

6. Старайтесь избегать овощей семейства пасленовых: картофель, баклажаны, томаты, болгарский перец.

7. Ешьте побольше овощей с выраженным противовоспалительным эффектом: чеснок, лук, морковь, тыква, кабачки, зеленые листовые овощи.

8. Ограничивайте количество соли, а также сахара и сладких напитков.

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