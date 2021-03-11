В Москве и Питере льготной ипотеки не будет: глава ЦБ назвала 24 региона, где программу можно оставить

Программа льготной ипотеки на новостройки начала действовать с апреля 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала регионы, где можно оставить программу льготной ипотеки на новостройки и после июля 2021 года. Как следует из ее интервью «Известиям», таких регионов 24.

По словам Набиуллиной, жилищные кредиты по ставке не выше 6,5% оказались очень эффективной антикризисной мерой, но в ряде регионов уже привели к росту цен и снижению доступности жилья. В частности, речь идет о Москве и Московской области, Санкт-Петербурге с областью и Краснодарском крае. Здесь было выдано более 50% всех льготных кредитов, а цена квадратного метра в новостройках выросла в среднем почти на треть.

В то же время в ряде куда менее богатых регионов новое жилье не раскупают — предложение выше, чем спрос. Вот там, как считают в ЦБ, льготную ипотеку для стимулирования спроса надо оставить.

Как уточнила Набиуллина, это не касается льготных ставок по ипотеке для определенных категорий населения — например, семей с детьми — они нужны во всех регионах.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как уже писала «КП», программа льготной ипотеки на новостройки выявила давнюю проблему: большая часть жилья в России возводится и покупается примерно в десятке «развитых» регионов. А в остальных «экономически отсталых» как почти ничего не строилось, так и продолжает не строиться — потенциальные покупатели слишком бедны. Вот и со льготной ипотекой вышла та же история: большая часть таких кредитов выдается в центральной части страны. Данные Российской гильдии риелторов подтверждают: в итоге в Москве цены на новостройки, которые есть в продаже, за год выросли на 20,2%, в Санкт-Петербурге — на 19-22,5%, в Краснодаре — на 30%.

Эксперты в связи с этим уже говорили, что, возможно, программу льготной ипотеки стоит дальше продевать на других основах. В частности, предлагалось сделать льготные ставки дифференцированными, то есть разными, для разных регионов — в зависимости от того, какая там ситуация.

Программа льготной ипотеки на новостройки начала действовать с апреля 2020 года — как одна из антикоронавирусных мер поддержки. Сначала она была рассчитана до 1 ноября 2020 года. Но потом ее продлили до 1 июля 2021 года. По программе можно получить в кредит по сниженной ставке до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге с областями и до 6 миллионов — в остальных регионах.

Где может быть продлена льготная ипотека на новостройки (по версии ЦБ)

1) Башкортостан,

2) Удмуртия,

3) Мордовия,

4) Алтай,

5) Дагестан,

6) Чечня,

7) Ингушетия,

8) Ставропольский край,

9) Новосибирская обл.,

10) Ростовская обл.,

11) Челябинская обл.,

12) Ярославская обл.,

13) Саратовская обл.,

14) Волгоградская обл.,

15) Тверская обл.,

16) Ульяновская обл.,

17) Кировская обл.,

18) Ивановская обл.,

19) Оренбургская обл.,

20) Омская обл.,

21) Псковская обл.,

22) Астраханская обл.,

23) Томская обл.,

24) Курганская обл.

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