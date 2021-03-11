Африканец пытался провести пятерых друзей через границу, дав взятку сотруднику ФСБ во Внуково

В настоящее время обвиняемого в даче взятки заключили под стражу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гражданина одной из африканских стран задержали при попытке дать взятку сотруднику ФСБ в московском аэропорту Внуково. Мужчина хотел провести через пограничный контроль пятерых своих друзей с поддельными документами. Однако деньги не помогли африканцу, а только усугубили его план - мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "Дача взятки". Ему грозит штраф до 1,5 млн рублей или тюремное заключение до пяти лет.

- Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ "Дача взятки", - рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следователей, инцидент произошел 27 февраля. Иностранец, находясь в помещении кафе терминала столичного аэропорта Внуково, передал сотруднику ФСБ России деньги. Это было сделано в рамках оперативного эксперимента. Сам факт зафиксирован, после чего мужчину сразу же задержали.

- Иностранный гражданин хотел, чтобы была осуществлена попытка незаконного пересечения пятерыми гражданами Арабской Республики Египет государственной границы Российской Федерации. Они следовали транзитом, - уточнили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В настоящее время обвиняемого в даче взятки заключили под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Организация незаконной миграции". Африканцу может грозить до семи лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.

Не исключено, что могут быть выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.

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Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело (подробности)