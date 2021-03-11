В Перово неизвестные облили бездомного бензином и подожгли

О пациенте сразу передали информацию в полицию, сейчас по факту причинения вреда здоровью проводится проверка, дело взяли на контроль в Следственном комитете. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткий случай произошёл в районе Перово 8 марта. Жительница одного из домов на Кусковской улице поздно вечером возвращалась домой. Войдя в подъезд, на лестнице 55-летняя Галина (имя изменено) увидела бездомного мужчину в обгоревшей одежде. Он корчился от боли и просил женщину о помощи.

— Он жаловался на сильную боль, и я позвонила в скорую. Пока она ехала, я попыталась как-то его отвлечь, стала его расспрашивать. Он представился Валерой, сказал, что ему 47 лет и он родом из Смоленской области. Когда я спросила, кто причинил ему травмы, он сказал, что не знает этих людей, кто-то облил его горючим и поджег, их лиц он не видел, — рассказала Галина kp.ru.

Вскоре за Валерием приехал наряд скорой помощи, его госпитализировали в ГКБ №36 им. Ф.И. Иноземцева.

— Из подъезда на улице Кусковской был доставлен 47-летний мужчина с диагнозом: ожог пламенем 1,2 и 3 степени туловища, левой ягодицы, левой нижней конечности, кистей, 41 процент, госпитализирован в реанимацию ожогового центра, — сообщил источник kp.ru.

О пациенте сразу передали информацию в полицию, сейчас по факту причинения вреда здоровью проводится проверка, дело взяли на контроль в Следственном комитете.

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