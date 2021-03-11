Манижа жертва нашего времени, не надо ее ругать. Фото: Максим ЛИ

Некая Манижа, что едет на «Евровидение», понаделала шуму не менее, чем Навальный. Привлекла тем самым даже мое внимание, человека далекого от нынешней эстрады.. Послушал. Как и предполагал, песенки ни о чем, обычный словесный мусор.

«Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждём мы корабля, ждём мы корабля очень-очень.

Ждём мы корабля, ждём мы корабля, ждём мы корабля.

А чё ждать? Встала и пошла»

Может быть человеку, хорошо принявшему на грудь в обществе малокультурной дамы, случать это приятно, но не могу я представить трезвого, который испытывал бы эстетическое наслаждение от данного пения.

В этом плане Манижа не хуже, не лучше большинства коллег и предыдущих выдвиженцев на «Евровидение». Посему для меня, например, этот конкурс не отличается от конкурса по плевкам на дальность. Не понимаю, откуда такой ажиотаж? И что с того, что Манижа нерусская? По-моему, даже лучше. Ну съездит эта Манижа, споет и спляшет, порадует какие-то слои населения, так и что?

Я не люблю СССР за разные недостатки, но следует признать, что в той стране была качественная эстрада. Да, выстраданная под гнетом цензоров, но качественная. Ныне любой балда волен слагать «стихи», перекладывать их на «музыку», и это всё будут петь с эстрады. Может быть Манижа и рада бы спеть на «Евровидении» «Дурманом сладким веяло, когда цвели сады...». Но юное поколение слушателей, испорченное дурновкусием, не примет и освищет. Манижа жертва времени и моды. Но ведь кому-то надо вывозить наш эстрадный срам на «Евровидение».

И сей жребий тяжкий пал на Манижу. Так и пусть едет. Главное, чтобы первое место не заняла, упаси Господи! Иначе в следующем году этот…, с позволения сказать, конкурс придется у нас проводить. А это опять расходы и очередной удар по карману налогоплательщика.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Развалит ли Манижа Россию? Или мы все рехнулись?

То, что Россию на конкурсе «Евровидение» будет представлять певица, которая родилась в Душанбе, вызвало возмущение у части нашего общества (подробности)