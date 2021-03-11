Полтора миллиарда подарков и рекордные просмотры в Моментах: как в ОК отметили 8 марта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одноклассники подвели итоги активности в коммуникационных сервисах во время празднования Международного женского дня. В период с 6 по 8 марта пользователи соцсети отправили более 1,4 млрд виртуальных подарков, делились праздничным настроением в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» и традиционно отправляли много открыток и стикеров в личных сообщениях.

Пользователи ОК в этом году впервые использовали для поздравлений любимых женщин новый сервис «Моменты», который позволяет публиковать фото и видео, доступные 24 часа. С помощью «Моментов» девушки делились праздничными эмоциями и реагировали на публикации друг друга, а мужчины записывали поздравительные видео и публиковали фото с весенними стикерами. В результате, по сравнению со средними показателями сервиса в новогодние праздники, число просмотров моментов увеличилось в 1,5 раза, а количество реакций пользователей на них — в 2 раза.

В дни больших праздников в ОК любят выражать эмоции с помощью ярких способов коммуникации – подарков, стикеров и открыток. В этом году праздник 8 марта побил все рекорды. Каждая третья жительница нашей страны (33,5 млн пользовательниц) получила подарок в ОК, а стикеры разошлись по всему миру – с их помощью было отправлено более 12,5 млн поздравлений. Причем 5,5 млн из них были загружены самими пользователями.

Больше всего подарков в соцсети получила пользовательница из Вологды, ей отправили 8,5 тысячи поздравлений с Международным женским днем. Самым щедрым на виртуальные поздравления оказался житель Белгорода, он выслал девушкам более 7,5 тысячи подарков к 8 марта.

Лидером по количеству отправленных подарков к Международному женскому дню среди российских регионов остается Москва. На втором месте оказался Екатеринбург, замыкает тройку Краснодар.

Самые активные города России по количеству отправленных подарков:

Москва

Екатеринбург

Краснодар

Новосибирск

Самара

Санкт-Петербург

Воронеж

Ростов-на-Дону

Нижний Новгород

Казань

Среди подарков в ОК наибольшей популярностью уже много лет пользуются розы. Топ-3 тематических подарков возглавил букет из разноцветных роз «С 8 Марта! Женского счастья!» — его отправили более 15 млн раз. На втором месте — букет с надписью «С 8 Марта! Желаю тебе счастья», который дарили девушкам 13 миллионов раз. Замыкает тройку лидеров букет из цветов в виде восьмерки, получивший 11 миллионов отправок.

Атмосферу праздника для пользовательниц в ОК создавали персонализированные мультфильмы, в которых главная героиня и ее друзья отправятся на прогулку. В 2021 году количество просмотров подобных видеопоздравлений от нейросети выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а оценка «класс» к ним — в 3 раза. Эти ролики делает нейросеть, выбирая фотографии наиболее близких друзей героя видео. Технология распознавания лиц и уведомления от соцсети о том, что пользователь участвует в ролике друга, помогают узнать о мультфильме большой аудитории, а реакции людей делают его широко известным.

В честь праздника 8 марта в соцсети прошел фотомарафон #СамаяЛучшая. Пользователи таким образом поздравляли самых своим мам, бабушек, сестер и дочерей с праздником весны. Всего за три праздничных дня к марафону присоединились 40 тысяч участников в соцсети, которые делились фотографиями тех, кто каждый день поддерживает и заботится о них.