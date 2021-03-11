Меган Маркл поставили диагноз: Нарциссизм и одержимость принцессой Дианой

Меган Маркл с мужем принцем Гарри. Фото: REUTERS

Во время интервью, которое буквально взорвало тихую жизнь британской королевской семьи, телеведущая Опра Уинфри спросила Меган Маркл о ее отношении к мемуарам сводной сестры Саманты. Книга получила громкое название «Дневники сестры принцессы-выскочки».

- Наверно, ей было непросто что-то написать, если учесть, что мы практически не знакомы, - съязвила супруга принца Гарри. - В последний раз я видела ее 18 или 19 лет назад, а до этого мы не виделись еще около 10 лет.

Герцогиня Сассекская добавила, что росла единственным ребенком в семье. Саманта, по ее словам, всегда дистанцировалась от их семьи и, только когда Меган стала встречаться с принцем Гарри, решила внезапно вернуть себе фамилию Маркл, чтобы ассоциироваться со сводной сестрой. Прежде она носила фамилию Грант.

Саманта в свою очередь решила публично ответить Меган. В эфире шоу на австралийском радио она заявила, что Маркл оторвала принца Гарри от его семьи.

Саманта, сводная сестра Меган Маркл. Фото: YouTube

- Мне кажется, тут налицо нарциссическое расстройство личности. Конечно, я не берусь ставить точный диагноз, но Меган точно нужно пообщаться со специалистами, - сказала Саманта. - Что касается Гарри, мне его просто жаль. Он оказался оторван от семьи, от приятелей, от привычной ему жизни . Для меня он похож на жертву похищения. Знаете, некоторые из этих несчастных через какое-то время начинают испытывать симпатию к своему похитителю, влюбляются в него и начинают думать, что вся прошлая жизнь была неправильной.

Также Саманта заметила, что довольно часто виделась с Меган. В интернете можно отыскать множество их совместных фотографий, например, 2008 года. Кроме того, женщина назвала слова сестры о том, что та была единственным ребенком в семье, бредом, и добавила, что отец Меган и Саманты, Томас Маркл, очень обижен вышедшим интервью.

Откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри разделило Британию: кто-то сочувствует молодой паре, а кто-то возмущен нападками на королевскую семью. Фото: REUTERS

Утверждения Меган Маркл, что она не знала ничего о британской королевской семье и, встретив принца Гарии, не была в курсе, кто он такой, по мнению Саманты, - ложь.

- Она была чуть ли не помешана на принцессе Диане. Меган изучала ее, примеряла на себя и пластику, и манеру одеваться. Перед первым свиданием с Гарри она воспользовалась любимыми духами его матери. После этого не надо утверждать, будто она даже не догадывалась, что это за симпатичный парень, - заявила Саманта Маркл.

Свадьба Дианы и принца Чарльза, 1981 г. Фото: REUTERS

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