Пришел чинить кровлю в приюте, а ушел с дочерью: В Свердловской области отец 12 детей стал наставником для приемных родителей

Михаилу Ощепкову удалось стать для всех детей не только заботливым отцом, но и хорошим другом Фото: из личного архива

В семье Михаила Ощепкова дни рождения домочадцев справляют чуть ли не каждый месяц. Вместе с супругой Евгенией они воспитывают 10 детей. Если прибавить дни рождения мамы с папой, то выходит 12 праздников. А еще 23 февраля, 8 марта и другие торжества – скучно в их доме никогда не бывает.

И на каждый праздник есть свои семейные традиции – собираться всем вместе за одним столом, а в День защитника Отечества папа ведет своих мальчишек в стрелковый клуб, где они играют в пейнтбол и лазертаг. Он признается, что не только отец должен учить детей чему-то, папа и сам многому у них учится – во время походов в лес с палатками или на рыбалку.

Вместе они ходят в походы, ездят в отпуск и проводят вечера за настольными играми Фото: из личного архива

У Михаила Ощепкова семь сыновей и три дочери. Как шутит глава семейства, четыре сына у него «самодельные», с остальными детьми родителей связала судьба.

Инициатором взять ребенка-сироту была Евгения, она еще с детства мечтала о большой семье. Мечтала, что сможет дать любовь ребенку, который оказался в детском доме.

— Моя жена помогала одному детскому учреждению, где воспитывались ребята с серьезными заболеваниями. Супруга неоднократно поднимала вопрос о приемном ребенке. Мне казалось, что это не для нас, ведь у нас уже есть четверо. Если честно, то я боялся, что ей понравился один из детей этого учреждения. Я ей говорил, что не готов потерять ребенка, так как знал о заболеваниях тех детей, — рассказал мужчина порталу Открытые НКО.

Было много вопросов: справятся ли, как выбрать ребенка? У Евгении был простой ответ – «Бог укажет, как быть». Муж сомневался, пока однажды его не попросили устранить протечку кровли в детском приюте.

— Я поехал на осмотр и взял с собой супругу. Пока я искал причину протечки, жена познакомилась с девочкой Женей. А когда мы поехали домой, они обе расплакались,- вспоминает Михаил.

Большая семья Михаила Фото: из личного архива

Евгения и маленькая Женя за одну встречу стали друг другу родными, так иногда бывает. А через неделю женщина уговорила мужа съездить навестить девочку.

— Женечка, увидев мою жену, закричала «мама». По дороге домой я понял, что теперь у меня есть и дочь. Так первой приобретенной стала Женечка. Со здоровьем у нее не все было в порядке, но сейчас все хорошо.

После у Ощепковых появился 12-летний Саша. Это было тоже совместное решение супругов. Правда, инициатором взять именно подростка был Михаил, чтобы «дать шанс Саше обрести семью». По статистике родители чаще готовы принять маленьких детей, подростки чаще всего остаются в детских домах вплоть до выпуска. Сейчас Саше 21, он отслужил в армии и уже живет отдельно.

Следующих двух детей Ощепковы взяли по просьбе сотрудников отдела опеки. От ребят отказалась предыдущая приемная семья.

— С Александрой и ее братом Сережей были сложности, связанные с нарушением привязанности, — объяснил Михаил.

Сестра с братом никого не пускали в свой мир, что и стало причиной предыдущих отказов от них. Михаил, Евгения и другие дети семьи шаг за шагом завоевывали доверие Саши и Сережи, вместе ездили на пикники, много разговаривали, ходили к психологу, а после поездки на море дети, наконец, позволили взрослым войти в их мир.

Вскоре Михаил предложил супруге взять еще двоих детей. Так их стало десять, вместе с родителями — 12. Вместе активно проводят время: играют в настольные игры, выходят на прогулки в лес, посещают музеи и театры, ездят в отпуск. Каждое лето ходят в походы на несколько дней. Принципиальное значение, по словам Михаила, имеет именно слово «вместе», ведь при наличии и мамы и папы приемные дети получают модель здоровой семьи. При этом роль каждого родителя важна по-своему.

— Во-первых, отец — это защита и опора. Во-вторых, он пример для сыновей. Я считаю нашу семью не только большой, но и крепкой. И это результат многолетней непростой работы не только нас, родителей, но и детей, — добавил Михаил.

Своим опытом Михаил и Евгения делятся с другими приемными родителями. Они стали наставниками в центре устройства детей-сирот в семью «Дорога домой» в благотворительной организации «Дорогами добра». На встречах с кандидатами – теми, кто только посещает Школу приемных родителей – Ощепковы рассказывают о проблемах и сложностях, с которыми можно столкнуться, и как их решать.

Михаил признается, что и сам многому учится у каждого из своих детей Фото: из личного архива

— Само обучение в Школе приемных родителей — это теория: качественная, выверенная, но все же теория. Встреча непосредственно с приемными родителями — это бесценный опыт, живые эмоции, реальные истории, которые подтверждают эту теорию. У Ощепковых опыт уникален тем, что одновременно они воспитывают детей разных возрастов и социального опыта, а это может закрыть информационные потребности многих кандидатов, — сказала Светлана Блинова, руководитель центра устройства детей-сирот в семью «Дорога домой».

Михаилу Ощепкову удалось стать для всех десятерых детей не только заботливым отцом, но и хорошим другом. Делиться новостями, рассказывать о неудачах и победах за одним большим круглым столом – теперь еще одна семейная традиция Ощепковых наравне с праздниками.

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