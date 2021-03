Вселенная расширяется так, будто бы идет вразнос

Галактики, особенно те, которые оказались ближе к краю мироздания, заспешили от его центра.

Наблюдая в рамках обзора MASSIVE за соседними массивными галактиками, расположенными в радиусе 100 мегапарсеков (Mpc) от Земли – это 330 миллионов световых лет, астрономы Калифорнийского университета (University of California, Berkeley), что называется, походя, измерили скорость расширения Вселенной – так называемую постоянную Хаббла. Измерили по-своему. И получили не совсем тот результат, который следовало бы ожидать. Скорость оказалась выше, чем предсказывала современная теория и давали многочисленные прежние измерения. Выше примерно на 9 процентов. Что, однако, соответствовало той скорости, о которой 2 года назад сообщили ученые из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University).

Калифорнийские исследователи, которыми руководила профессор астрономии и физики Ма Чун-Пэй (Chung-Pei Ma), используя наземные и космические телескопы, наблюдали за изменениями яркости (surface brightness fluctuation - SBF) 63 эллиптических галактик. Что позволило определить и расстояния до каждой, и скорости их разбегания.

Предшественники астрономов из Беркли, ведомые Адамом Риссом (Adam Riess) — нобелевским лауреатом, который еще в 2011 году удостоился престижной премии по физике, как раз доказывая, что Вселенная расширяется ускоренно, наблюдали за звездами в соседней галактике— Большом Магеллановом облаке. И посредством орбитального телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope) обнаружили, что она убегает от нас подозрительно быстро - на 9 процентов быстрее, чем следовало бы из теоретических предпосылок. Сообщение об этом появилось в свое время в журнале Astrophysical Journal Letters.

То, что Вселенная расширяется, конечно же, не новость. Давно известно. Не известно до сих пор, почему она расширяется быстрее, чем «положено». То есть, из расчетов получается одна скорость, а наблюдения демонстрируют другую — увеличенную. Принято считать, что с увеличением расстояния до какой-нибудь галактики на мегапарсек — это примерно 3,3 миллиона световых лет - скорость ее убегания возрастает на 67 километров в секунду. А согласно измерениям Рисса, скорость возрастает на 73 километра в секунду. Что как раз соответствует 9-процентной прибавке.

Расширение Вселенной в упрощенном виде: раздувается как пузырь.

Наблюдения, на основе которых были сделаны выводы об ускорении в расширении Вселенной, состоялись еще в 2016 году. В 2018 году ученые их подтвердили, воспользовавшись данными, полученными с помощью европейского космического телескопа «Gaia».

И вот теперь из Беркли пришло очередное подтверждение: скорость расширения Вселенной скорее 73 km/s/Mpc, чем 67. Точнее, если верить группе Ма Чун-Пэй, 73.3±2.4 km/s/Mpc. Похоже, что так оно и есть на самом деле, раз две независимые группы исследователей получили примерно одно и то же.

О том, что и как намерили Ма Чун-Пэй с коллегами, описано в The Astrophysical Journal.

СТРАШНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА АСТРОФИЗИКОВ

Вселенная разорвется

В том, что галактики разлетаются все быстрее и быстрее, ученые «винят» то темную материю, то темную энергию. Толком не знают, что представляют, из себя эти таинственные субстанции, но полагают, что порождаемые ими силы отталкивания, значительно превышают гравитационное притяжение.

NASA показало, как выглядит звездное небо в объектив широкоугольной камеры Hubble’s Wide Field Camera 3 космического телескопа Hubble Space Telescope.

Роберт Кодвелл (Robert Caldwell) из Дартмурского колледжа (Dartmouth College) и его коллеги из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology, Pasadena) в свое время прикинули, чем может закончиться «разлет». И пришли к выводу, что Вселенная дорасширяется до Большого Разрыва (Big Rip). То есть, лопнет. Вместе со всей материей. Правда, не скоро — через 22 миллиарда лет. Но кто знает, вдруг нынешнее ускорение свидетельствует о том, что развязка чуть ближе - надвигается, простите уж за каламбур, ускоренными темпами.

Согласно теории Большого разрыва, выдвинутой учеными, за 60 миллионов лет до этого вселенского апокалипсиса распадется наша галактика - Млечный путь. Планеты Солнечной системы разлетятся кто куда за 3 месяца до Конца всех Концов. За полчаса до него превратится в пыль Земля. А в последнее мгновение распадутся атомные ядра. То есть, всё сущее.

Что будет после Большого разрыва? Может, уже больше ничего и никогда. Но не исключено, что распавшаяся материя вдруг вновь соберется в некую невероятно плотную точку — сингулярность, и взорвется новым Большим Взрывом (Big Bang). Как в прошлый раз — около 14 миллиардов лет назад, после чего образовавшаяся Вселенная, собственно, и начала расширятся.

Большой взрыв, в итоге, закончится Большим разрывом. То есть, Концом всех Концов.

Вселенная погрузится во тьму

Куда больше времени отпустили нынешней Вселенной астрофизики, работающие по проекту GAMA (Galaxy and Mass Assembly), в рамках которого они анализируют излучение звезд и звездных скоплений в разных частотных диапазонах - от ультрафиолетового до инфракрасного. Ученые обследовали 220 тысяч галактик. И обнаружили, что их излучение затухает.

О чем доложил руководитель исследования профессор Симон Драйвер (Professor Simon Driver) из международного центра радиоастрономии , (International Centre for Radio Astronomy Research ICRAR) in Western Australia), выступая на ассамблее Международного астрономического союза (International Astronomical Union’s General Assembly in Honolulu), которая состоялась в 2015 году. Вывод: наша Вселенная меркнет.

Напомню для ясности: по принятой ныне теории, Вселенная произошла в результате Большого взрыва. Тогда и получила всю свою энергию. Далее расходовала ее в соответствии с формулой Эйнштейна: Е= МС в квадрате. Со временем запасы энергии истощились. В результате за последние 2,3 миллиарда лет интенсивность излучения звезд снизилась аж в два раза. По крайней мере обследованные галактики продемонстрировали именно такую тенденцию во всех диапазонах.

Затухание не может длиться бесконечно долго. Когда-нибудь энергия Вселенной иссякнет вовсе. И она потухнет, как керосиновая лампа, оставшаяся без керосина. То есть, Вселенная не вечная, если, конечно, верить профессору и его коллегам, работающим по проекту GAMA.

До полного Конца – до кромешной тьмы, правда, еще очень далеко. Расчеты ученых показывают: все звезды погаснут через 100 триллионов лет (10 в 13-й степени). Пройдут еще 10 в 16-й степени лет, и всё вещество, оставшееся от звезд, поглотят черные дыры. И сами исчезнут через 10 в 99-й степени лет. А это - почти вечность