"Сболтнула лишнего": стало известно, за что Бузова возненавидела партнершу Давы по "Танцам со звездами"

Стало известно, за что Бузова возненавидела партнершу Давы по "Танцам со звездами" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Бузова, похоже, никак не остынет после расставания с блогером Давидом Манукяном и все еще изводит себя ревностью. На днях поющая ведущая оскорбила партнершу Давы по проекту "Танцы со звездами", опубликовав в Инстаграме скриншот ее страницы с говорящей подписью: мол, все девицы легкого поведения, с которыми изменяют мужчины Бузовой, почему-то блокируют ее в соцсетях. Также якобы поступила и Дарья Палей...

Поначалу танцовщица хранила молчание, но когда настойчивые подписчики атаковали ее вопросами, все же решила ответить на громкие обвинения.

- Даша, почему ты не закроешь рот Бузовой? - возмутились поклонники. - Слишком много она себе позволяет, а ведь вы вообще-то замужем! Или у вас с Давой и правда любовь?

- У нас с ним исключительно деловые, партнерские отношения, - не выдержала Палей. - Я замужем, а муж для меня - это гарант верности. Оля отправила меня в блок еще в начале проекта, но ее слова - это исключительно ее фантазии, не более.

Между тем, бдительные поклонники звезды "Дома-2" провели целое расследование и уличили красавицу-танцовщицу в лукавстве. Так, 20 января, когда "Танцы со звездами" уже шли в эфире, между двумя дорогими женщинами Манукяна еще царили мир и согласие. Дарья поздравляла Бузову с днем рождения, рассыпаясь в комплиментах: "Олечка, ты безумно красивая, яркая, жизнерадостная! Пусть сбываются все мечты!". Та в ответ лайкала фото Давы с партнершей и всячески пиарила их пару. Но вскоре что-то пошло не так...

Как выяснили подписчики, Бузову взбесила очередная фотография, на которой танцовщица в белом платье, белозубо улыбаясь, обнимает ее мужчину.

- Вот думаю... Мы подходим для рекламы стоматологии, модного дома или свадебного салона, - игриво подписала партнерша. И это при том, что на Бузовой Манукян так и не женился - "игрушечная" церемония на Мальдивах не в счет...

То самое "свадебное" фото, после которого Бузова разругалась с Палей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, впоследствии Даша подтерла пост, удалив из него фразу раздора про свадебный салон. Но осадочек, видимо остался - именно тогда Оля и погнала взашей своего парнишку.

- 22 января, после "свадебного" поста Бузова убрала все лайки с их фото, а Даша от нее отписалась, - подметили в соцсетях. - Видимо, Ольга закатила скандал из-за того, что партнерша сболтнула лишнего и слишком много на себя взяла, а успокаивать звезду никто не стал.

Впрочем, поклонники Дарьи Палей уверены, что никакого романа с Давой у нее быть не может. 23-летняя танцовщица замужем, воспитывает двухлетнюю дочь и всегда уверяла, что отношения на работе не для нее. Правда, ее собственный брак в свое время вырос именно из служебного романа. Танцор Алексей Сильде, который старше супруги на 14 лет, долгие годы был тренером красавицы Даши. Когда они познакомились, юной звездочке было всего 13, а через шесть лет об их отношениях знал уже весь мир бальных танцев. Сейчас Сильде - главный тренер сборной России по танцевальному спорту, и говорят, именно он занимался в "Танцах" с парой Палей и Манукяна.

Брак Дарьи с Алексеем Сильде в свое время вырос из служебного романа. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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