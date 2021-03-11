Лариса Гузеева ушла в «Тик-Ток»

Лариса Гузеева. Фото: телеканал ПЯТНИЦА

61-летняя актриса, многолетняя ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева стала членом жюри нового шоу «Тик-Ток Талант» на канале «Пятница!». Вместе с Димой Биланом и одним из популярных тик-токеров (третье кресло будут занимать каждый раз новые персонажи) она станет оценивать таланты участников, которые только мечтают сделать карьеру в «Тик-Токе» и прославиться. Это будет своего рода современная версия шоу по поиску талантов — эдакая «Минута славы» в новой оболочке. Первые выпуски выйдут в эфир в конце марта.

Таланты Тик-Тока оценят звезды. Фото: телеканал ПЯТНИЦА

- Сегодня хайп пытаются выдать за талант, - справедливо сетует Лариса Андреевна. - Между двумя этими понятиями пропасть. Я буду пытаться разглядеть все-таки талант. Если у вас еще мозг не превратился в кость и вам интересно жить, интересно, что происходит вокруг и чем живет молодежь, то вы обязательно посмотрите наше шоу.

Фото: телеканал ПЯТНИЦА

Как стало известно «КП», Гузеева настолько воодушевлена новым проектом, что и сама подумывает завести аккаунт в «Тик-Токе». Но пока еще думает над качественным его наполнением. Напомним, «Тик-Ток» давно перестал быть соцсетью для молодежи — в частности, там недавно быстро набрал почти полмиллиона подписчиков 83-летний ведущий «В мире животных» и ученый Николай Дроздов.

Регина Тодоренко на съемках нового шоу. Фото: телеканал ПЯТНИЦА

Тот участник шоу, чей талант окажется самым блестящим, получит всенародную славу и 1 млн рублей. Кстати, право голоса есть только у телезрителей — члены жюри могут лишь выражать свое мнение. Финал шу покажут в прямом эфире.

Вести «Тик-Ток Талант» будут Регина Тодоренко и молодой блогер и певец Роман Каграманов.

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