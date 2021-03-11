Изменившийся Юра Шатунов поразил своим видом

Редкое фото с кумиром миллионов показала Анфиса Чехова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юра Шатунов много лет живет в Германии, а в Россию возвращается только ради гастролей. На днях 47-летний певец побывал в гостях у Андрея Малахова. Редкое фото с кумиром миллионов показала Анфиса Чехова. Поклонники поражены тем, как выглядит их любимец.

Юра Шатунов когда-то носил звание секс-символа 90-х. От сладкоголосого певца поклонницы сходили с ума. Появившись на съемках шоу "Привет, Андрей!", артист произвел фурор. Анфиса Чехова, по ее признанию, не удержалась и исполнила свою детскую мечту.

"Это историческое фото! Во-первых, кто бы мне, 11-летней девчонке сказал тогда, в 80-х годах, что у меня будет селфи с Юрой Шатуновым. А я ведь была его большой поклонницей. Песни группы «Ласковыи май» заслушивала до дыр. Во-вторых, говорят, что Юра ни с кем не делает фото, особенно селфи. А я как-то так нагло направила на него камеру, и даже мое обычное чувство такта мне изменило. Но мне простительно, ведь я три часа просидела рядом со своей детской мечтой!", - написала в блоге Анфиса.

Поклонники бурно отреагировали на снимок. Многие отметили, что певец хоть и изменился, но по-прежнему хорош собой. "Ух ты, наш красавчик, наш любимчик", "С трудом узнала Шатунова", "Внешне изменился", "В любом возрасте по-своему хорош, но сейчас глаз не оторвешь", - делятся фанаты.

Меж тем, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, узнав о том, что Шатунов пришел в эфир к Малахову, разразился гневной отповедью. Как известно, артист давно конфликтует с телеведущим.

"В очередной раз прошли съемки продажной передачи с Андреем Малаховым. Они опять собрали в студии людей, многим из которых я помог в жизни. Кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов. Тем не менее, эти люди собрались сегодня у этого человека", - написал музыкант.

После чего пригрозил Малахову раскрыть пикантные подробности личной жизни Андрея, "от которых волосы на голове зашевелятся".