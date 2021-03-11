Таксист изнасиловал сестру известных близняшек-эскортниц

Пострадавшая Таня оказалась совершенно обычной девушкой, она учится в лингвистическом вузе, встречается с молодым человеком и ведёт довольно скромный образ жизни. Чего не скажешь о её сестрах Маше и Свете (имена изменены).

В ночь на 8 марта Таня (имя изменено) отдыхала с друзьями в московском клубе на Пятницкой. Там девушка слегка перебрала с алкоголем и около 2 часов ночи решила прекратить веселье и отравиться домой. Для этого Таня вызвала такси через известное приложение и вскоре оказалась на заднем сидении вызванного автомобиля. Поездка должна была занять чуть больше 20 минут, но Таня появилась дома лишь через час. Девушка в слезах рассказала сестре о том, что водитель такси её изнасиловал. О случившемся сразу сообщили в полицию.

— Поступило заявление по телефону, девушка сообщила, что её сестра пришла домой из ночного клуба в состоянии сильного алкогольного опьянения и сообщила, что в отношении нее были совершены насильственные действия сексуального характера со стороны водителя такси, — сообщил источник kp.ru.

По вызову на адрес были направлены сотрудники полиции, но на месте выяснилось, что Таня ещё слишком пьяна, чтобы её можно было допросить. На следующий день она сама пришла в отдел полиции, где написала заявление и подтвердила информацию. Она рассказала, как таксист в конце поездки перелез к ней на заднее сидение и изнасиловал её. Таня сильно испугалась за свою жизнь, потому почти не сопротивлялась. Теперь девушка требовала привлечь к ответственности своего обидчика, она сохранила номер автомобиля и данные водителя из приложения, его звали Тимурлан.

Для составления протокола полицейским всегда нужно провести некоторые процедуры, они опросили девушку, проверили документы у неё и сестёр и пробили их имена по базам. По паспортам оказалось, что девушки родились в Израиле, но вернулись жить в Россию. Никаких нарушений и судимостей у них не оказалось. Но выяснялись интересные обстоятельства.

Пострадавшая Таня оказалась совершенно обычной девушкой, она учится в лингвистическом вузе, встречается с молодым человеком и ведёт довольно скромный образ жизни. Чего не скажешь о её сестрах Маше и Свете (имена изменены). Оказалось, что они чуть ли не самые известные в России эскортницы. Свою деятельность в этой сфере девушки начали всего 1,5 года назад, но уже добились определённого "успеха". Они смело предлагают свои услуги потенциальным клиентам и выставляют цену от тысячи долларов за каждую встречу. Но дополнительные услуги стоят дополнительных денег, и порой девушки увозят из номеров элитных отелей столицы до 4-5 тысяч долларов.

И желающих платить стройным симпатичным близняшкам за компанию и не только хватает. В соцсетях девушки делятся откровенными фото на курортах и различных мероприятиях. А в личных сообщениях своим клиентам присылают готовое портфолио из фото и видео с их участием.

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