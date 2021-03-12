Волонтерство должно быть удобным: основатель DOBRO.RU Артем Метелев о двух миллионах пользователей на портале и планах его развития

Основатель портала DOBRO.RU и председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев Фото: материалы пресс-служб

25 февраля портал о добровольчестве DOBRO.RU отметил юбилей – 2 млн пользователей. Добиться внушительных результатов и заразить общество идеей взаимопомощи удалось всего за 4 года. О том, с чего всё началось, почему волонтерство стало модным трендом и будущем DOBRO.RU, мы поговорили с основателем портала и председателем Совета Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым.

- С чего начинался портал? Какова была первоначальная идея и как она трансформировалась со временем?

До 2016 года не было сервиса, который бы объединял информацию о волонтерстве и волонтерских организациях. Почти половина россиян по исследованиям не слышала о происходящих в их месте проживания благотворительных и волонтерских акциях. Многие хотели стать волонтером, но не знали как. Нужно было потратить немало времени, чтобы найти фонд, узнать о мероприятии, стать его участником, особенно в небольших городах. Дефицит информации усложнял работу с волонтерами, и создание DOBRO.RU отчасти стало решением этой проблемы.

В 2019 году мы сделали мощный ребрендинг. Раньше портал назывался «Добровольцы России». Но ведь эта площадка не только про волонтерство, она о гражданских активистах, их социальных проектах в целом, всех, кто делает что-то хорошее, поэтому мы поменяли название на DOBRO.RU.Создали удобную экосистему сервисов, объединенных единым личным кабинетом. С помощью Добро ID (по аналогии с AppleID) буквально в два клика можно стать волонтером — найти для себя интересный социальный проект, поехать на Formula 1 в Сочи, пройти обучение, подать заявку на получение гранта или опубликовать новость о местных героях. Для каждого пользователя система автоматически создает индивидуальную подборку, исходя из его геолокации, интересов и волонтерского опыта.

- Какие еще возможности дает DOBRO.RU для волонтеров и организаторов?

- На портале около 46 тысяч различных проектов «на любой вкус и цвет», так что каждый найдет что-то по душе. Дополнительным бонусом для школьников является то, что волонтерский опыт добавляет до 4 баллов к ЕГЭ при поступлении в университет (в России его учитывают более 55% вузов). Студентам добровольчество может помочь при приеме на работу — DOBRO.RU уже интегрирован с порталом «Работа в России» и мы ведем переговоры с другими сайтами вакансий. Наша цель – повышать востребованность волонтерства в обществе, особенно среди работодателей и в сфере образования. Ведь если ты помогал на протяжении полугода в музее, или все лето волонтерил в заповеднике, то найти соответствующую работу станет проще. А твои компетенции отражены в «Электронной книжке волонтера» на портале.

Для организаторов волонтерства есть удобная, бесплатная CRM-система, которая делает рассылки, быстро закрывает вакансии, собирает аналитику, что позволяет экономить время и ресурсы благотворительных и некоммерческих организаций.

- Количество волонтеров существенно выросло за последние несколько лет и продолжает расти. Как вы планируете развивать DOBRO.RU в 2021 году?

- Сегодня в волонтерском движении участвуют 15% россиян. Для сравнения – 7 лет назад добровольцами себя считали всего 3% населения страны. Информации стало существенно больше, но её недостаток по-прежнему есть: каждый четвертый россиянин готов стать волонтером, но не знает как. Мы развиваем портал, чтобы сделать волонтерство удобным для людей, которые хотят помогать, а путь к нему — понятным, и для этого создаем в экосистеме портала все новые и новые сервисы.

В ближайший месяц мы перезапустим ДОБРО.ЖУРНАЛ, превратив его в полноценное СМИ о социальной жизни и гражданской активности в нашей стране. В ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТЕ уже в этом году появятся десятки новых курсов, программы повышения квалификации и открытые вебинары. К экосистеме портала добавится сервис ДОБРО.ВИКИ — база знаний с экспертными мнениями, интересными статьями и аналитикой о волонтерстве и НКО. Мы также планируем внедрить сервис товарной благотворительности, где люди и компании смогут помочь не только делами, но и другими ресурсами – товарами, едой, мебелью. Эта идея пришла во время акции #МЫВМЕСТЕ, когда многие жертвовали маски, антисептики, теплые вещи, корма для животных и т.д. тем, кто в этом нуждался. Мы сделаем удобную навигацию тех, кто нуждается в помощи и тех, кто готов эту помощь предоставить. Протекла, например, у одинокого пенсионера крыша. Он оставляет заявку, ее видит ближайшая ремонтная мастерская и решается помочь. Упрощать и соединять – принцип портала.

Кроме того, мы хотим развить идею соседской взаимопомощи, чтобы сделать доброе дело было так же удобно, как, например, вызвать такси и заказать пиццу. Объединяться ради общего дела с соседями или людьми рядом с тобой станет проще. Мы также работаем над сервисом ДОБРО.НАВИГАТОР, где пользователи смогут получить меры поддержки как от государства, так и от коммерческих партнеров. Эти меры поддержки сейчас мы обсуждаем с профильными министерства и регионами.

Еще одна из задач на 2021 год—оцифровать услуги, которые оказывают региональные ресурсные центры, чтобы упростить и ускорить их работу.

- А если говорить о более долгосрочной перспективе?

- Мы много времени проводим в интернете, черпаем оттуда информацию, делимся эмоциями в сети. Если мы хотим построить здоровое, осознанное гражданское общество,где люди живут не только ради себя, но и не забывают помогать другим, вместе участвуют в решении проблем, чувствуют ответственность за страну и тех, кто в ней живет, то важно упрощать общение и предпринять все возможное, чтобы делать добрые дела было легко и просто, в том числе через интернет.

Многие люди хотят заниматься благотворительностью, но не делают этого, потому что у них нет понятного алгоритма, и доступной информации о том, куда пойти и что делать.Разбираться в этом тоже нет времени. Именно поэтому нам важно предложить простой вход для того, чтобы сделать доброе дело. Тогда, я уверен, большинство людей отреагируют положительно, а мы будем развивать портал и его сервисы именно в этом направлении. Уже в этом году у нас запланирована интеграция с «Госуслугами», где зарегистрировано более 100 миллионов пользователей. Можно будет стать волонтером прямо на портале «Госуслуг». Мы также планируем внедриться во все МФЦ у дома, чтобы стать волонтером и получить информацию о ближайшем «Добро.Центре» мог даже тот, кто не пользуется интернетом.

- Возвращаясь к вопросу о быстром росте количества волонтеров в последние годы, с чем это связано? Почему быть волонтером — модно?

- Уровень осознанности в обществе растет не быстро, но стабильно. В 2020 году катализатором развития волонтерства стала пандемия, объединившая общество, бизнес и власть. Изменилось и восприятие волонтерства от некого досуга в сторону технологии обучения, развития, получения новых навыков. Добровольчество стало социально-одобряемым. Если 7 лет назад лишь 40% россиян доверяли волонтерам и считали их деятельность полезной, то сегодня этот показатель повысился до 88%.

Теперь о волонтерстве «говорят на кухне», преподают в университетах и школах. Думаю, влияет и то, что мы создаем волонтерские центры по всей стране, проводим много рекламных кампаний, находим поддержку со стороны СМИ и государства. Все чаще можно путешествовать в качестве волонтера как по России, так и за рубеж. Работодатели тоже стали воспринимать волонтерство как ресурс, который помогает решать задачи, укрепить лояльность в коллективе и повысить репутацию компании за счет внедрения социальных программ. Все это создает общий тренд на развитие добровольчества, формируя новую норму жизни.

СПРАВКА КП

DOBRO.RU — крупнейшая в России платформа для волонтеров, НКО и государства, цель которой сделать гражданскую активность удобной, и привлечь в неё миллионы россиян.

В 2016 году создание платформы поддержал Президент России, а в 2018 году она была закреплена в 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» как единая информационная система.

Оператором системы является Ассоциация волонтерских центров, развивая ее совместно с Росмолодежью и партнерами.

ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ – онлайн-университет социальных наук;

ДОБРО.ЖУРНАЛ – медиапроект о созидательной гражданской активности;

ДОБРО.ПОМОЩЬ – проект адресной помощи;

ДОБРО.КОНКУРСЫ – каталог конкурсов для волонтеров и организаторов волонтерской деятельности;

ДОБРО.АНАЛИТИКА – открытые данные по развитию волонтерского движения в России.

DOBRO.RU в цифрах:

Волонтеров – 2 000 000

Организаторов – 28 252

Волонтерских вакансий – 194 779

Волонтерских часов – 8 476 628