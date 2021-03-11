«Само прилипло?!»: Что на самом деле означает закон о «нечаянной» коррупции

Госдума в 1-м чтении приняла поправки «о нечаянной коррупции». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чиновников хотят освободить от ответственности за нарушения антикоррупционных норм, если к этому привели… стихийные бедствия

«Это вообще как?! - вопрошает народ. - На улице взяточников и мастеров отката праздник? Им простят мздоимство, если они скажут — простите, нечаянно вышло?»

Спокойней, товарищи, разъясняем.

Действительно, Госдума в 1-м чтении (а будет еще два) приняла поправки со странным, и даже пугающим названием «о нечаянной коррупции». Они вносят изменения в уже действующее законодательство. А именно: освобождают некоторые категории чиновников (судей, военнослужащих, прокуроров, госслужащих разных мастей) от ответственности за нарушение антикоррупционных норм, в случае если такое нарушение произошло по «независящим от них обстоятельствам непреодолимой силы».

«Ну да, сила взятки — она же такая непреодолимая! Не захочешь, а возьмешь», - снова слышим ропот из народа.

И разъясняем дальше. Такими «обстоятельствами» признаны стихийные бедствия, теракты, забастовки и эпидемии.

Все уже представили как во время масштабного ЧП чиновники спешат получать конверты со взятками, потому что им за это ничего не будет. И все потом можно спихнуть на наводнение и пожар.

Картина, конечно, красивая. Даже эпическая. Маслом и икрой.

Но в Госдуме уверяют, что все не совсем так. Вернее — совсем не так. Никакие взятки ни в каком виде закон о «нечаянной» коррупции — клянутся депутаты - не прощает и не легализует. Все уголовные сроки за мздоимство остаются на месте.

- Поправки предложены Правительством, - объяснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - Но они не отменяют уже действующие нормы! Отвечать за содеянное коррупционерам придется по всей строгости закона.

Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По словам депутата, речь в поправках идет лишь о послаблениях за мелкие нарушения, такие, как не поданные вовремя декларации о доходах. И то только в экстренных случаях техногенных катастроф, пожаров и наводнений.

- Причём на выполнение всех требований антикоррупционного законодательства отводится срок – один месяц. После ликвидации последствий стихийного бедствия декларация обязательно должна быть подана, - заявил Пискарев.

То есть, если верить депутатам, никаких послаблений взяточникам не будет. Народу можно выдохнуть. Мздоимцам - нет.

Правда, поправки еще могут быть доработаны и изменены - впереди же еще два чтения. «КП» будет следить за их судьбой.

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