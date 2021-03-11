Шоу "Холостяк": В жарком климате дамы с Тимати

У Тимати двое детей, но он еще ни разу не был женат. Неужели созрел? Фото: ТНТ

Казалось бы, в искренность этого шоу перестали верить еще в те славные времена, когда доллар продавали за тридцать, а парковка в Москве была бесплатной. Злопыхатели негодуют - мол, смотрите, никто из героев проекта так и не повел свою избранницу в ЗАГС! Да, не повел, а один, Алексей Воробьев, вообще никого не выбрал! Почему же тогда проект продолжает выходить в эфир?

Ответ очевиден - для публики уже давно форма стала важнее содержания. Ну, не выберет очередной свободный парень себе подругу или выберет, но просто "для галочки", - подумаешь, эка невидаль! На то он и является представителем породы холостяков, которых прельстят скорее наручники, нежели обручальные кольца. Зато каждые выходные нам показывают красивую историю со звездой и эффектными девушками на "подпевках" - ну чем не сериал, пусть и замаскированный под правду? Добавляет изюминки и место действия: "Холостяк" обычно снимается не в спальном районе за гаражами, а в экзотической стране - например, в Эмиратах, куда отправилась творческая группа восьмого сезона. Утомленным бытовухой зрителям подобная еженедельная инъекция гламура нужна как воздух.

Кое-кто, конечно, вспомнит о том, что и здесь случаются организационные промашки: например, предыдущий сезон "Холостяка" подкачал с точки зрения выбора главного героя. Да, столичный стоматолог Антон Криворотов старательно изображал в кадре принца, но, по мнению многих, тянул в лучшем случае на пажа. Похожие претензии, к слову, звучали и в адрес малоизвестного футболиста Евгения Левченко, первого холостяка в российской истории шоу.

В новом сезоне ошибка исправлена: разыгрывать сюжет о нелегком выборе одинокого мужчины будет 37-летний рэпер и бизнесмен Тимати, он же Тимур Юнусов, который на фоне скромного стоматолога выглядит чуть ли не Джастином Тимберлейком. Ну а найдет ли он среди 26 претенденток ту самую, единственную, - это, откровенно говоря, не так уж и важно. Главное, чтобы в кадре все было дорого и богато.

ТНТ, "Холостяк", новый сезон.

С 14 марта по воскресеньям, 19:00