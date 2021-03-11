«Трое взрослых и три ребенка отравились газом»: В Ногинске будут судить мастера, который не увидел, что дымоход забит кирпичами

Шесть человек отравились угарным газом из-за того, что вентиляция и дымоход оказались забиты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Подмосковье завершено расследование по громкой трагедии, которая произошла в 2018 году в двухэтажном жилом доме на окраине Ногинска. В квартирах одного из подъездов нашли тела шестерых человек - троих взрослых и троих детей. Было установлено, что все они отравились угарным газом из-за того, что вентиляция и дымоход (в доме были установлены газоводонагреватели) оказались забиты.

Материалы расследования ГСУ СК России по Московской области в ближайшее время будут переданы в Ногинский суд.

Во время следствия было установлено, что обслуживанием газового хозяйства в этом доме занимался ИП Сергей Яременко. Именно он должен был проверять бесперебойную работу систем вентиляции и дымоходов.

- В результате ненадлежащего исполнения обвиняемым своих должностных обязанностей по проверке вентиляционных и дымовых каналов, произошло засорение обломками кирпича каналов дымохода и вентиляции газового оборудования, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Фото: ГСУ СК РФ по Московской области

В результате угарный газ пошел в квартиры. Погибли шесть человек.

Во время расследования приводился осмотр квартир, дымохода, вентиляционных каналов и чердака.

Фото: ГСУ СК РФ по Московской области

Фото: ГСУ СК РФ по Московской области

- В рамках расследования уголовного дела следователями и криминалистами проведен значительный объем работы, - отмечает Ольга Врадий. - С использованием криминалистической техники и при участии экспертов проведены осмотры квартир, дымохода, вентиляционных каналов, чердачных помещений, изъяты газоводонагреватели, произведена выемка многочисленных документов из управляющей компании, в ресурсоснабжающих организациях и у ИП. Кроме этого проведено 2 следственных эксперимента, назначено и проведено 5 почерковедческих и 3 строительно-технические экспертизы, одна из которых длилась год.

Уголовное дело, которое будет передано в суд, состоит из 16 томов.

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