Сухогруз с российскими моряками затонул у берегов Румынии

В Черном море затонул сухогруз Volgo Balt 179. Фото: Cavit Ege Tulca

В Черном море затонул сухогруз Volgo Balt 179. Трагедия случилась в 130 км от румынского порта Костанца. На борту находились 13 моряков: 12 мужчин и одна женщина. По неподтвержденным данным, среди них есть граждане России и Украины. Первый же спасательный корабль, успевший подойти к месту бедствия, поднял на борт 10 человек. Двое погибли, поиски еще одного ведутся до сих пор.

- В 4:40 утра (3:40 мск) GSP Falcon получила сигнал бедствия с судна Volgo Balt 179, спасательная операция началась без промедления в экстремально сложных погодных условиях, - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании, которой принадлежит судно.

В спасательной операции участвовали сотрудники пограничной полиции и румынского Агентства спасения человеческих жизней на море. Представители агентства сообщили, что температура в зоне бедствия не превышает 5-6 градусов тепла, наблюдается сильное волнение, а также штормовой ветер. Волны достигают четырех метров в высоту. То есть попавшим в воду морякам было непросто дождаться прибытия помощи.

Пострадавшие моряки были доставлены в порт Констанца. Им оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас спасенные чувствуют себя хорошо.

По предварительным данным, причиной затопления мог стать разыгравшийся шторм.

Сухогруз Volgo Balt 179 вышел из порта Ростова-на-Дону 6 марта, его прибытие в порт Констанца ожидалось 11 числа. Судно шло под флагом Коморских островов, а принадлежало, судя по данным из открытых источников, компании из украинского Николаева. По другой информации, сухогруз в собственности у эстонской фирмы.