В Лиге чемпионов Роналду и Месси подвели свои клубы. Теперь футболистов хотят продать

Ни Месси, ни Роналду не помогли своим клубам пробиться в следующий этап Лиги чемпионов. Фото: REUTERS

«Ювентус» Криштиану Роналду и «Барселона» Лионеля Мессии вылетели из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Такого не было 16 лет подряд! И обе звезды могут чувствовать себя виноватыми в неудачи. Роналду в ключевой момент противостояния с «Порту», стоя в стенке, пропустил мяч между ног, и португальский клуб забил решающий гол. Месси не реализовал пенальти в ворота ПСЖ, отняв у «Барсы» последнюю надежду на спасение. Все это может стать последней каплей в переполнившихся бочках претензий к двум престарелым звездам. В ближайшее время их могут продать.

Претензии к Роналду: дорогой и ленивый

Над Криштиану грозовые тучи ходят уже давно. Даже в свои 36 лет он может тащить «Юве» в итальянской Серии А, но как только встречается серьезный соперник, начинаются проблемы. Все потому, что Роналду уже не играет в обороне. Он так же хорош в атаке, но в своем возрасте уже не способен отрабатывать у своих ворот, и ему разрешено отдыхать, пока его «Юве» обороняется. Болельщики это уже не готовы терпеть – им нужен грозный «Ювентус» в Лиге чемпионов, в котором нет привилегий ни у кого.

Вторая претензия – большая зарплата Роналду. Она составляет 31 млн евро в год, и если клуб не зарабатывает в Лиге чемпионов премиальных, такой контракт, действующий до лета 2022 года, очень больно давит на бюджет. Так что в «Ювентусе» всерьез задумываются о продаже Криштиану. Кому – пока непонятно. Но в 36 лет даже Роналду будет сложно найти в Европе топ-клуб с такими финансовыми возможностями. И самый очевидный путь – в США.

Претензии к Месси: мыслями не в «Барсе», и тоже дорогой

Лионель Месси обходится «Барселоне» в еще большую сумму. Не так давно в прессу попали подробности контракта аргентинца: в среднем в год он получает от клуба 138 млн евро. И в «Барселона» тех, кто считает дни до окончания соглашения Лео в июне 2021 года уже считает дни. И в то же время в окружении 33-летнего Месси тоже намекают, что он готов покинуть родную «Барсу». Якобы он мечтает сыграть в Англии в «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы, рассматривает варианты в Италии, а последний инсайд гласит о том, что Лео через сезон улетает в Америку в клуб Дэвида Бэкхема «Интер Майами».

Роналдо зарабатывает по 31 миллион евро за сезон, но он, увы, не волшебник. Фото: REUTERS

Кто, если не они? Холанд и Мбаппе

Даже если Месси и Роналду задержаться в «Барселоне» и «Ювентусе» еще на год, очевидно, что это их закат. А на смену им приходит соперничество двух молодых звезд – Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Лионель Месси после игры с "ПСЖ". Фото: REUTERS

Удивительный 20-летний Холанд быстрее всех в истории Лиги чемпионов достиг отметки 20 голов, ему понадобилось всего 14 матчей. И теперь за парня «Реал» готов бороться до последней капли своего бюджета, и 150 млн евро не кажутся фантастической суммой выкупа для такого таланта.

Килиан Мбаппе в свои 22 года – уже звезда первой величины, чемпион мира. Когда он получит свой первый «Золотой мяч» - это только вопрос времени. И француз тоже готов менять клуб. Пока самой дорогой покупкой на футбольном рынке за всю его историю был Неймар, за него ПСЖ отдавал 222 млн. Но кажется и этот рекорд падет, и как знать, может быть уже грядущим летом.

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