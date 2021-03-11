Подари обед одиноким старикам: Российские звезды снялись в видео благотворительного проекта

Озвучил видео народный артист РФ, актёр театра и кино Алексей Кравченко Фото: Кадр видео

Казалось бы такое будничное простое дело - горячий обед. Но для подопечных благотворительного проекта «Дари еду» - это способ выжить. А еще - очень человечный знак добра, заботы, внимания.

«Дари еду» собирает продуктовые наборы для нуждающихся - многодетных и малоимущих семей, инвалидов, пожилых. Год назад во время пандемии волонтеры запустили новое направление - доставку по Москве горячих обедов одиноким пенсионерам и инвалидам.

В поддержку этого направления в марте 2021 года вышел видеоролик, в котором снялись российские звезды кино, театра и спорта.

Озвучил видео народный артист РФ, актёр театра и кино Алексей Кравченко. Он рассказал, как работает проект «Дари еду». Кто-то из подопечных программы не может позволить себе качественные продукты, кому-то - здоровье не позволяет стоять у плиты. На выручку им приходят самые обычные люди - такие, как мы с вами. Неравнодушные пользователи оплачивают на сайте dariedu.online продуктовые наборы. Шеф-повара московских ресторанов готовят для пожилых людей полноценные сбалансированные обеды из трех блюд. А волонтеры берут специальные термо-рюкзаки и разносят горячие обеды по адресам.

Теплые слова в поддержку проекта записали олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, танцор Дима Красилов, актёр шоу импровизация Дмитрий Позов, хип-хоп исполнитель Ресторатор (Александр Тимарцев), чемпион по версии WBC и WBA по боксу Дмитрий Кудряшов, боец UFC Алексей Олейник, продюсер Петр Плосков и другие.

В видео также снялся шеф-повар ресторана Savva в Метрополь Андрей Шмаков - он первым поддержал проект делом и лично готовит обеды для подопечных фонда «Дари еду».

- Ролик, который с готовностью поддержал Алексей Кравченко, заставляет задуматься о том, насколько действительно просто протянуть руку тем, кому она так нужна. Порой дело не в деньгах, а в паре часов свободного времени, чтобы выступить в роли курьера и отнести пенсионерам готовые обеды. А порой, будучи в магазине, захватить сахар не только себе, но и пачку для многодетной семьи, - говорят в проекте «Дари еду».

ВАЖНО

Присоединиться к «Благотворительной доставке» проекта «Дари еду» может каждый.

Сейчас раздача горячих обедов проходит в трех районах Москвы: Тушино, Кунцево, Ростокино.

Заполнить заявку волонтера можно на сайте проекта "Дари еду!". Здесь же можно оставить контакты человека, которому нужна такая помощь - пенсионера или инвалида.

Если вы очень хотите помочь, но не готовы или не можете стать курьером-волонтером, то проект можно поддержать и не выходя из дома. На сайте "Дари еду" действует благотворительный интернет-магазин продуктов: здесь можно оплатить продуктовый набор, который волонтеры потом передадут нуждающимся.

КСТАТИ

"Очень хочется, чтобы обедов было больше и людей неравнодушных тоже": Истории обычных москвичей, которые разносят еду одиноким старикам и инвалидам

Благотворительный проект "Дари еду!" организует доставку горячих обедов нуждающимся (подробности)