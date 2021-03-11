Александр Гамов - Дмитрию Пескову: В Кремле наверняка есть понимание того, что сейчас происходит в Донбассе

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...В Кремле наверняка есть полное понимание того, что сейчас происходит в Донбассе, - поделился я своими ощущениями с Дмитрием Песковым. - Вот выдает, допустим, бывший чиновник ЛНР информацию, что в Донбассе начались полномасштабные боевые действия, все СМИ это подхватывают. Потом Луганская народная милиция это опровергает. То же самое происходит в Донецке... И - масса всяких слухов, сплетен и так далее. Что на самом деле все-таки происходит в Донбассе? То ли Россию хотят втянуть в этот конфликт? Почему Зеленский на этом фоне - как миротворец общеевропейский: собирает «нормандскую четверку» и говорит, что, если вы не соберетесь, я буду с каждым по одиночке разговаривать. Пожалуйста, объясните нам, что не так, а что так и чего ждать?

Вот что ответил пресс-секретарь - дословно:

- Ну, у нас есть министерство обороны, у нас есть специальные службы, которые имеют возможность отслеживать внимательно ситуацию вблизи наших границ. Это первое.

И администрация президента не относится к категории этих ведомств. У нас нет возможности отслеживать ситуацию.

Тем не менее, мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, мы испытываем обеспокоенность в этой связи. В данном случае, конечно, большая ответственность ложится на СМИ. Вы сами упомянули случаи, когда они публиковали сообщения, неверные по сути, которые впоследствии опровергались людьми из самопровозглашенных республик.

Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять. Учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения.

- Спасибо.

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