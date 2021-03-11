Сергей Степашин: 60% коммунальной структуры в России устарело и опасно

Экс-премьер в интервью обозревателю KP.RU Александру Гамову - о заявлении президента о том, что в стране обострилась проблема износа сетей ЖКХ Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду,10 марта, Владимир Путин провёл совещание с правительством - обсуждались проблемы Дальнего Востока и Арктики.

С тех пор, как в сентябре 2012-го во Владивостоке прошёл саммит АТЭС, президент все чаще и чаще обращается к проблемам этого региона.

- Что касается Арктики, –отметил Сергей Степашин, которого мы попросили прокомментировать итоги президентского совещания, - перспектива, конечно, огромная для нашей страны, это Северный морской путь, полезные ископаемые, вопросы безопасности.

А вот что касается Дальнего Востока, то, к сожалению, несмотря на серьезные меры, которые принимаются, а это и гектар дальневосточный, и попытки удешевить перелеты граждан из Владивостока в Москву или, как они говорят, на материк... Все-таки, отмечается достаточно большой отток наших граждан с этой территории.

И, естественно, очень бы хотелось, чтобы Дальний Восток – а это Россия, оттуда начинается наша страна, на всякий случай, не из Калининграда – развивался, чтобы люди там могли трудиться, чтобы они были заинтересованы там оставаться, чтобы новые жители туда приезжали. А для этого нужно создать достойные условия.

Отсюда и то внимание, которое глава государства уделяет Дальнему Востоку.

- И вопрос качественного жилья – в числе первоочередных.

- Вместе с Константином Цициным, гендиректором Фонда ЖКХ (Сергей Степашин - председатель Наблюдательного совета этой организации – А.Г.) мы во Владивостоке уже были в этом году, ты знаешь, наверное.

Я рассказывал про рабочий посёлок Хасан – историческое место, где в течение 50 лет вообще ничего не строилось.

Слава Богу, мы, то есть Фонд ЖКХ, сдали там два многоквартирных дома, куда переселили семьи из аварийного жилья.

Но в посёлке нет ни кинотеатра, ни клуба, ни церкви.

А на другой стороне границы китайцы живут... Такая уютная, благоустроенная деревня. Я сам с горки видел своими глазами. И, знаете, грустно мне стало, хотя я родился в Китае.

- А мальчишкой жили с родителями во Владивостоке. Я несколько раз был там с вами в командировке. И помню, как однажды приехали к вашему аварийному дому.

- Нашёл, что вспомнить..

- Я просто видел, как Сергей Степашин краснел, когда мы поднимались на второй этаж вот этого двухэтажного барака, где прошло ваше детство. А сейчас вы не краснеете, когда там бываете?

- Нет, дом снесли, барак мы расселили. И сейчас в этом месте - на улице Гамарника, очень хорошая комплексная застройка. И весьма удобный микрорайон получился. Кстати, реновация для Владивостока - это тоже находка.

Владивосток, действительно, сейчас меняется. АТЭС сделал серьезный рывок для развития региона. Вообще, город-то был закрытый долгое время, это же военно-морская база. И он практически не развивался. Сейчас те, кто знает Владивосток, может сравнить то, что было лет сорок назад и теперь. День и ночь. Это объективно, кстати.

- Путин на вчерашнем совещании произнес такую фразу: еще одна проблема, которая стала, по сути, общей для всей страны – износ сетей ЖКХ...

ДОСЛОВНО

Владимир Путин на совещании с правительством 10 марта:

«...В этом году проблема (в связи с износом сетей ЖКХ. - А.Г.) обострилась из-за капризов природы. Перепады температур в некоторых городах достигали 20 градусов в течение двух дней. В таких погодных условиях из строя массово выходили тепло- и энергомагистрали. Более семи тысяч аварий по стране. Мы с вами хорошо знаем - в основном, все такие аварии связаны с изношенностью сетей. А это, как правило, ответственность регионов, муниципалитетов, а не правительства, которое занимаются "большой энергетикой". Но без прямого участия федерации в решении этих вопросов обойтись, видимо, не удастся. Ведь, дело в том, что люди страдают от этих аварий. Да, как говорили сейчас министры, они носят локальный характер, но тысячи, десятки тысяч людей испытывают не просто неудобства, они попадают в очень сложное положение».

С тех пор, как в сентябре 2012-го во Владивостоке прошёл саммит АТЭС, президент все чаще и чаще обращается к проблемам этого региона. Фото: Shutterstock

- Сергей Вадимович, как бы вы прокомментировали слова президента?

- Очень рад, что это сказал глава государства.

Три или четыре года кряду я говорю на одну и ту же тему – о модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Мы можем настроить сколько угодно жилья и выполнить поручения президента – по пять миллионов граждан переселять в новые квартиры. Но, если это будет на старой коммунальной инфраструктуре, то, во-первых, это опасно. Во-вторых, - дорого. В-третьих, извините, кому это нужно? Кого мы обманываем в этой связи?

У нас 60% инфраструктуры коммунальной сегодня устарело и опасно, поэтому сюда надо вложить серьезные средства.

Кстати, ваш покорный слуга месяц назад по этому поводу написал специальную записку председателю правительства Михаилу Мишустину. Он дал поручение, но пока поручение живет «своей жизнью»...

- Скажите, а президенту же тоже пишете?

- Нет, мы записки пишем Марату Хуснуллину, вице-премьеру, отвечающему за строительство, или премьер-министру.

Это - функция, на самом деле, правительства, а не президента. (Речь - о проблемах, связанных с ЖКХ и так далее. - А.Г.) У нас же глава государства вынужден, к сожалению, пока брать на себя их функции, по сути дела. Правда, в этом есть свой плюс. Поручения президента, как правило, выполняются, потому что - за невыполнение можно потерять не только должность.

- А еще что?

- Ну, не будем комментировать. Понятно. (пауза) Некоторые губернаторы сегодня в других местах находятся.

- Вон что вы имеете в виду!

- Правильно, что глава государства об этом (об изношенности инженерных коммунальных сетей. - А.Г.) сказал в открытую.

Я вообще считаю, что нужно провести (прошу прощения за совет, имею право, наверное, исходя из своего опыта) специальное большое совещание, посвященное жилищно-коммунальному хозяйству страны. И капремонту, и управляющим компаниям, и коммунальной инфраструктуре, и теме энергоэффективности. Это касается 99% наших граждан, на всякий случай!

- Получается, по Степашину лозунг такой: «От ликвидации аварийного жилья - к ликвидации аварийных сетей!» Так, что ли?

- Аварийной инфраструктуры.

- Вы всегда называете цифру капиталовложений, которые сейчас предусмотрены для ликвидации аварийного жилья.

- 450 миллиардов рублей.

- А какой процент предусматривается на коммунальные сети?

- Нам было выделено за все 15 лет работы Фонда ЖКХ всего-навсего 15 миллиардов. 8 миллионов людей почувствовали на себе, что значит улучшение коммунальной инфраструктуры, я так это буду называть. Сейчас у нас осталось средств всего-навсегда полтора миллиарда на всю страну нашу.

Поэтому, конечно, я ожидаю, что сигнал, который вчера прозвучал на совещании президента с Кабмином, должен быть услышан в нашем правительстве. В первую очередь - в министерстве финансов.

- То есть, вы считаете, что нужны дополнительные суммы…

- Именно об этом я и написал главе правительства. Более того, я с ним об этом переговорил по телефону.

- Возможно, правительство участвовало и в подготовке материалов для совещания по Владивостоку и Арктике, которое проводил президент?

- Безусловно, конечно. Михаил Владимирович (Мишустин), кстати, дважды уже реагировал по этому поводу на мои предложения. Он дает конкретные поручения, они должны выполняться.

Так что, мы еще вернемся к этой теме. Как у председателя общественного совета Минстроя, у меня есть свои полномочия.

- Ясно. Значит, будете отстаивать свою позицию, чтобы увеличили средства.

- Настаивать здесь не надо. Это очевидная вещь. Надо, чтобы решение было принято.

- А сколько нужно?

- По крайней мере, мы просим 5 миллиардов в год на инфраструктурные проекты. Более того, привлекаем и регионы, и частных инвесторов, что очень важно.

- А дают сколько, если вы просите?

- Половину, как правило. Сейчас (на 2021-й год. - А.Г.) ничего пока не дали. Я же уже сказал, что у нас осталось полтора миллиарда рублей...

- Спасибо за откровенный разговор.