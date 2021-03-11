История Меган Маркл: Как репутацию американки в Британии испортило авокадо

Отношение прессы к Меган и принцу Гарри стремительно ухудшалось. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начало биографии американской актрисы, которая взбаламутила чинную королевскую семью, читайте здесь, по этой ссылке и в телеграм-канале автора.

Отношение прессы к Меган и принцу Гарри стремительно ухудшалось. В июне 2019 года газеты прицепились к тому, что на ремонт дома, который подарила им королева, было потрачено 2,4 миллиона фунтов из государственной казны.

Когда на свет появился их сын Арчи, они не сообщили, кто стал его крестными родителями. Для наблюдателей за жизнью королевской семьи это очень важно. Наблюдатели обиделись.

Герцога и герцогиню Сассекских критиковали за то, что они пользуются частными самолетами, хотя активно борются за сохранение окружающей среды. Гарри объяснил, что это нужно для обеспечения безопасности. Их обвинили в лицемерии.

Разве не могут они всей семьей летать на юг Франции в отпуск на обычном рейсовом самолете? Или на Ибицу, где они отмечали день рождения Меган? А как насчет того, что Гарри летал частным самолетом на Сицилию, чтобы принять там участие в конференции по проблеме изменения климата? А Меган — в Нью-Йорк, где друзья устроили ей вечеринку (так называемый «младенческий душ») в связи с тем, что она ждала ребенка?

Знаете, сколько стоил номер в отеле, где состоялся «младенческий душ»? 75 тысяч долларов в сутки. Это был двухэтажный пентхаус с пятью спальнями, четырьмя каминами, шестью ванными и двумя дамскими туалетными комнатами. Оплатила все это теннисистка Серена Уильямс, подруга Меган Маркл.

В августе 2019 года британское издание журнала «Вог» пригласило Меган поработать в качестве редактора сентябрьского номера. Герцогиню попросили выбрать для обложки фотографии 15 женщин, которые должен был объединить заголовок «Силы перемен», а также заказать статьи про них.

Журнал вышел. Меган раскритиковали за то, что в состав 15 женщин она не включила королеву Елизавету II. Также было выражено сомнение в том, что ей вообще следовало редактировать журнал. «Силы перемен» - это пахнет политикой, а члены королевской семьи не должны заниматься политикой.

Поползли слухи о том, что отношения между братьями ухудшаются. Вышел документальный фильм «Уильям и Гарри: война между принцами?». В нем Ингрид Сьюард, главный редактор журнала «Мэджести», предположила, что Уильяма беспокоит, как ведут себя Гарри и Меган, поскольку это может нанести ущерб монархии.

Главной проблемой герцога и герцогини Сассекских было то, что бульварные газеты их не любили. К Меган Маркл журналюги относились совсем не так, как к герцогине Кембриджской - Кейт Миддлтон.

Герцога и герцогиню Сассекских критиковали за то, что они пользуются частными самолетами, хотя активно борются за сохранение окружающей среды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сентябре 2017 года, когда Кейт ждала третьего ребенка, «Дейли Экспресс» напечатала статью под заголовком «Средство от утренней тошноты Кейт? Принцу Уильяму подарили авокадо для беременной герцогини». В статье говорилось о том, что герцогиня Кембриджская мучилась тошнотой и во время предыдущих беременностей. Британский народ знал об этом и сочувствовал ей.

В ходе визита Уильяма в город Уоллеси местные ребятишки подарили ему плюшевых мишек для его детей Джорджа и Шарлотты. А четырехлетний мальчик преподнес принцу авокадо для Кейт. Мама мальчика тоже ждала ребенка и ее тоже тошнило по утрам. А поешь авокадо, и вроде легче. Вот такая милая английская история.

В январе 2019 года та же «Дейли Экспресс» опубликовала материал про то, что авокадо, которое так любит Меган Маркл, связано с нарушениями прав человека, засухой, торговлей наркотиками и даже убийствами. Похожая статья появилась и в «Дейли Мейл».

Эта леденящая кровь история всплыла после того, как один из друзей Меган выложил в Инстаграме компрометирующую фотографию. Зовут его Дэниэл Мартин. Работает визажистом. Делал макияж Меган в день ее свадьбы.

Мартин опубликовал снимок тостов с авокадо на серебряных блюдечках. Такие тосты герцогиня Сассекская обычно подает с черным чаем. На фотографии были видны чайник и чашка с недопитым чаем. Великосветский визажист охарактеризовал герцогиню как непревзойденную хозяйку.

Меган Маркл на самом деле гурман и любит готовить всякие вкусности. Когда она вела свой блог, часто публиковала там различные рецепты. В апреле 2017 года Меган блог закрыла, однако в 2018 году выпустила книгу под названием «Вместе: поваренная книга нашего сообщества».

Это был благотворительный проект в помощь пострадавшим от пожара в 24-этажном жилом доме Гренфелл-Тауэр в Лондоне, в результате которого погиб 71 человек. Там жили в основном мигранты из Африки и с Ближнего Востока.

Меган регулярно посещала общественную кухню для пострадавших. Подружилась с поварихами. Возникла идея сделать книгу рецептов, по которым они готовили.

Презентация состоялась в Кенсингтонском дворце. Присутствовали принц Гарри и Дориа Рэглэнд, мама Меган Маркл. Это было первое публичное мероприятие, которое Меган провела в качестве герцогини Сассекской. Она сочинила предисловие к книге. Она же вместе с женщинами из Гренфелл-Тауэр готовила еду для гостей.

В книге герцогиня написала, что любит авокадо. «Дейли Экспресс» и «Дейли Мейл» объяснили читателям, почему это плохо. Очень плохо.

С 2000 года потребление авокадо в США выросло в три раза. Его поставляют туда из Мексики. Бизнес настолько прибыльный, что мексиканцы называют авокадо «зеленым золотом». Доход от него больше, чем от продажи нефти. Под плантации вырубают леса, что приводит к засухе и наносит ущерб окружающей среде.

Бизнес контролируется организованными преступными группами, в частности, семьей Мичоакана. Члены этой ОПГ однажды устроили вечеринку, на которой вывалили на пол пять отрубленных голов своих конкурентов.

И кто во всем этом виноват? Виноваты хипстеры вроде Меган Маркл, которые делают тосты с авокадо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меган Маркл поставили диагноз: Нарциссизм и одержимость принцессой Дианой

Сводная сестра супруги принца Гарри прокомментировала скандальное интервью (подробности)