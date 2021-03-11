Правительство России запускает новый этап туристического кешбэка

Туристы фотографируются на фоне замерзшего водопада Джур-Джур в Крыму. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Правительство России направит 2 миллиарда рублей на новый этап программы туристического кешбэка, который стартует уже в марте. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- Это мера беспрецедентная: при соблюдении минимальных требований людям напрямую возмещали до 20% стоимости тура, в том числе за проживание в гостиницах и другие туристические услуги. На эти цели в прошлом году было направлено более миллиарда рублей, - напомнил Михаил Мишустин.

Как отметил премьер, запуск нового этапа программы позволит россиянам уже сейчас, до начала сезона отпусков, заранее бронировать поездки по доступной цене.

- Это позволит снизить для туристов стоимость около 300 тысяч услуг, даст возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах, - сказал Мишустин.

Еще один вопрос, который обсуждали на заседании кабмина, касается развития в России библиотек. Правительство поддержало стратегию развития библиотечного дела в России до 2030 года. После реализации стратегии библиотечные фонды общедоступных библиотек должны пополнится 12 миллионами единиц новых книг.

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