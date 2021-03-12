Две новости после пандемии: россиян замучала бессонница, но зато мы стали лучше считать деньги

Ровно год назад ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения заявила о начале пандемии коронавируса. А вскоре в России были объявлены внеплановые нерабочие дни в связи с резким подъемом заболевания. Какими мы стали за этот год, выяснили аналитики Rambler Group, опросив 7 тысяч жителей нашей страны.

ОБНУЛИЛИ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ И ВЛЕЗЛИ В ДОЛГИ

Сохранить работу в условиях карантина удалось трем из четырех россиян. Стали безработными 14% опрошенных. Остальным удалось найти другую работу, либо получить дополнительный доход на фрилансе. Освоить новую профессию во время локдауна удалось только одному из сотни.

Каждый десятый россиянин опустошил свои сбережения на «черный день» и примерно стольким же пришлось залезть в долги. Впрочем, у многих (39%) материальное положение все же осталось стабильным, а у одного из десяти либо стало больше денег, либо появилась возможность их откладывать.

Больше половины соотечественников изменили свои потребительские привычки. Каждый третий поставил крест на спонтанных покупках, ходит в магазины со списком и контролирует траты. 11% россиян начали делать запасы еды. Столько же напротив, решили жить сегодняшним днем, покупая часто, но понемногу (подробнее результаты опроса см. КОНКРЕТНО).

Пандемия не могла не сказаться на потребительских привычках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПОНТАННЫХ ПОКУПОК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Экономист Антон Шабанов, подчеркнул, что итоги исследования соответствуют тому, что о падении доходов говорит государственная статистика. Только немногие люди, занятые в незатронутых пандемией отраслях за время локдауна смогли приумножить свои капиталы. Все остальные потеряли.

- Многие сейчас обнулили свои сбережения. Это неприятно, но не смертельно. Ведь накопления как раз и нужны для того, чтобы их использовать в чрезвычайных ситуациях, - подчеркнул экономист. - Если подушка безопасности сократилась или опустела, нужно восстанавливать уровень своего достатки и формировать ее заново.

Положительным моментом пандемии, по словам Шабанова, стала улучшившаяся финансовая грамотность населения. Об этом, в частности, говорит снижение доли спонтанных покупок. Благодаря локдауну многие граждан стали намного более осознанно относиться к личным финансам и вести тщательное планирование. Такая привычка в будущем поможем многим из них улучшить собственное благосостояние, уверен экономист.

КОНКРЕТНО

Аналитики выяснили, как изменилось душевное и финансовое состояние россиян за 12 месяцев после начала пандемии Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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