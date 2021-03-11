Врачи рассказали, как и сколько им давать чаевых: от пятисот рублей до пяти тысяч

Чуть более половины опрошенных медиков готовы принимать благодарность в виде чаевых, оформленных онлайн-переводами, так как считают это одним из вариантов оплаты их труда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все мы и не один раз сталкивались с дилеммой: хочется как-то отблагодарить врача, но вот как это сделать? Положить купюру в шоколадку? Или лучше пришпилить к открытке и подарить вместе с букетом? В январе 2021 года в России был запущен первый сервис финансовой благодарности врачам по аналогии с теми, которые уже используют в сфере обслуживания на различных интернет-площадках, а портал «Актион Медицина» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») опросил 3500 медработников, выясняя, в какой именно форме сами врачи предпочли бы получить благодарность от пациентов.

Чуть более половины опрошенных медиков — 50,7% (1 770 человек) — определенно готовы принимать благодарность в виде чаевых, оформленных онлайн-переводами, так как считают это одним из вариантов оплаты их труда. Однако около 15% (510 медработников) сказали, что для них чаевые ассоциируются со сферой обслуживания, и они не хотят чувствовать себя «официантами».

Еще около 15% (510 врачей) вообще не хотят получать дополнительное финансовое вознаграждение от пациентов или их родных. Так, 8% (280 человек) считают, что это можно счесть за взятку. А около 6,5% (230 опрошенных) находят эту инициативу и вовсе возмутительной, нарушающей врачебную этику.

Порядка 1% (40 человек) согласны получать благодарность от пациентов не деньгами, а конфетами и цветами. При этом около 12% опрошенных специалистов вообще пока не определились со своим отношением к такой форме оплаты труда.

Но ключевой вопрос здесь: если давать чаевые врачам, то сколько?

Из тех работников медицинской сферы, которые для себя решили, что им подходят «конверты» от пациентов, около 20%, считают нормальными чаевые в размере тысячи рублей. Примерно 10% (180 человек) считают, что им было бы достаточно и 500 рублей. А 3% (60 медиков) проголосовали за сумму в размере 2 тысяч рублей. И самой решительной оказалась группа больше 15% (280 человек), которые определили, что им бы подошла благодарность в размере от 3-х до 5-ти тысяч рублей.

Насколько это законно?

- С точки зрения закона система электронных чаевых выглядит сомнительно. И не важно, что сумма до 3 тысяч рублей не облагается НДФЛ. Это может быть истолковано, как лишний повод обвинить врачей в вымогательстве и взяточничестве, — так прокомментировал инициативу о чаевых врачам медицинский юрист и эксперт «Актион Медицина» Андрей Севостьянов.