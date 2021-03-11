Крах империи: дом моды Вячеслава Зайцева разорен, а самого кутюрье ищут судебные приставы

B суд поступило более двух десятков исков от бывших сотрудников Дома Вячеслава Зайцева с требованием выплатить долги по заработной плате. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Недавний день рождения 83-летнего патриарха русской моды Вячеслава Зайцева обернулся скандалом: как выяснилось, помощники кутюрье продавали билеты на торжество за 15 тысяч рублей - весь зал оказался заполнен фанатами, жаждущими селфи со звездами, из-за чего Алле Пугачевой буквально пришлось бежать с праздника. Тогда, оправдываясь за желание заработать, сотрудники культового Дома моды, признались: дела идут совсем плохо, а внутри компанию разрывают на части враждующие кланы.

Номинально сам Вячеслав Михайлович, в нарядах которого блистали Нелли Кобзон, Эдита Пьеха, Алиса Фрейндлих, Людмила Максакова и многие другие звезды эстрады, по-прежнему руководит любимым детищем. Но увы, из-за болезни Паркинсона, которую медики диагностировали Зайцеву несколько лет назад, он не в силах заниматься делами терпящего крах Дома моды. А заместителям, похоже, эта миссия не по силам: организация теряет сотрудников и несет колоссальные убытки.

Как выяснила "КП", в Мещанский районный суд поступило более двух десятков исков от бывших сотрудников Зайцева с требованием выплатить долги по заработной плате и прочие денежные компенсации. Часть требований уже удовлетворили, по другим тяжбы еще идут, но уже очевидно, что Дому моды придется рассчитаться на сумму в несколько миллионов рублей. Так, например, по одному из дел суд постановил взыскать с организации около 400 тысяч рублей, по другому - 375. Долги копились с 2019 года: большинству сотрудников перестали платить зарплату, приостановив их работу.

Модельер Вячеслав Зайцев на показе коллекции, 2018 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кроме того, Дом моды затаскали по судам поставщики ресурсов: энергетики требуют оплаты за свет, провайдеры - за интернет... За 2,5 месяца с начала года компания проиграла уже четыре суда на общую сумму почти 1,2 млн рублей. А в прошлом году дела модельера подкосил судебный процесс с московскими властями, которые отсудили почти 20 миллионов по долгам за аренду земельного участка. Площадку на 2,5 тысячи "квадратов" в центре Москвы кутюрье арендовал в 1996 году на 25 лет, но в 2015-м вдруг перестал платить. Кстати, 4 марта договор истек, и будут ли арендаторы его продлевать - вопрос открытый...

Между тем, долги нашлись и у самого модельера: в декабре прошлого года Вячеслав Зайцев попал в "черный список" судебных приставов с долгом по земельному налогу на 49,9 тысяч рублей. Эта сумма не оплачена до сих пор.

Кутюрье не может расплатиться даже с собственными долгами, а спасти Дом моды - задача и вовсе из разряда фантастики.

Сам Зайцев не скрывает: раньше ему помогали известные друзья - артисты, модельеры, а теперь у Дома моды совсем нет заказов.

- Проблемы еще не решили. Налоги, зарплаты… Каждый год копятся огромные долги, - признался на днях "Комсомолке" Вячеслав Михайлович. - Нужны деньги. А денег нет. В общем, боремся. Я передал руководящие функции сыну. От артистов заказов сегодня не поступает, да и шить некому - мастера все ушли...

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