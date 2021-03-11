Готова ли Япония к войне ради возвращения Курил?

Японские артиллеристы во время учений, лето 2019 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мечтающая о возвращении Курил Япония уже много раз предлагала России (и даже требовала) вернуть острова. И только после этого, по мнению Токио, можно вести разговор о заключении мирного договора. Москва же настаивает на том, что Япония должна прежде признать итоги Второй мировой войны. Токио от этого отказывается, ибо в таком случае ее претензии на Курилы становятся юридически безосновательными. Из-за этой тупиковой позиции Японии вопрос не решается. И вот в последнее время в стране Восходящего солнца стали все чаще звучать призывы к силовому решению проблемы "северных территорий". Для этого, например, предлагается многократно усилить японские военно-морские силы (ВМС).

Что уже и делается с прицелом на те же Курилы. Тем временем в Токио звучат и другие призывы. Вот такие: "Чтобы решить проблему территориального спора с Россией о принадлежности Южных Курил в пользу Японии, Токио необходимо пригрозить блокадой морского сообщения между островами и материковой российской территорией.

Чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами" - такое заявление на днях сделал японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао (его статья опубликована в японском Newsweek). Но и это еще не все:

Тот же Каватао советует своему правительству: "Токио должен дождаться момента, когда Россия политически ослабнет на международной арене до уровня 1990-х гг., а пока этого не случилось — доказать мировому сообществу, что итоги Ялтинского соглашения 1945 г. само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией.

Японский политолог Акио Каватао. Фото: spbu.ru

Японии следует в отношениях с Россией также добиваться создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса, не создавая излишнего ажиотажа.

Такие "настроения" Япония уже создавал в начале 90-х, когда приглашала к себе российских сторонников возращения Курил и дарила им яхты, машины и музыкальные центры. Но куда интересней сейчас вопрос о блокировании проливов. Как можно это себе представить? Японские военные корабли "встанут цепочкой" в проливах? И закроют выход из них российских военных кораблей и подлодок? На каком основании? Тут можно не сомневаться, что наши корабли попытаются протаранить себе маршрут, а затем и откроют огонь на поражение. А это - война! И тут стоит напомнить японцам, что в составе нашего Тихоокеанского флота есть корабли и подлодки, вооруженные не только обычными, но и ядерными средствами поражения противника. А война в проливах Лаперуза и Сангарском может перекинуться и в Токио.

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