Блокировка недопустимого контента — это попытка «задушить общественную дискуссию»?

Твиттер своеобразно отреагировал на предложение Роскомнадзора убрать контент, который противоречит законодательству Российской Федерации. Фото: Shutterstock

Твиттер своеобразно отреагировал на предложение Роскомнадзора убрать контент, который противоречит законодательству Российской Федерации. После того, как регулятор предупредил о возможной блокировки данной соцсети, который было вынесено огромное количество предупреждений за ссылки на публикации о подростковом суициде, видео для взрослых с участием несовершеннолетних и производстве наркотиков, руководство Твиттер назвало подобные предупреждения «попыткой заблокировать и задушить общественную дискуссию в интернете». Дискуссию о чем — вредны или полезны наркотики? Или - с какого возраста допустимо снимать в эротических фильмах?

«КП» обратилась за комментариями к члену Центрального совета ВОД «Матери России» Ольге Кравченко.

- Ольга Петровна, вы наверняка видели и предупреждения Роскомнадзора в адрес Твиттера, и реакцию руководства популярной соцсети?

- Конечно, видела. Я как член Центрального совета «Матерей России» работают бок о бок с многодетными семьями. И с теми, кто попал в сложную ситуацию. И с семьями, где дети предоставлены сами себе. Это тот самый случай, когда контент не безопасный для детей, склоняющий детей и к самоубийству, и к приобретению наркотиков, и к совершению опасных незаконных действий. Пропагандирующие алкоголь, наркотики и суицид. А также оскорбление достоинства человека. Есть контент, который демонстрирует откровенное неуважение к обществу и государству, призывает к беспорядкам и терроризму. А если говорить о сексуальной эксплуатации детей — это страшно и нам, как родителям, и всему обществу. И такие аккаунты становятся «друзьями» подростков.

- «Друзья» подсовывают контент, который убивает мозг и тело?

- Абсолютно! И правильно, что принят закон об ограничениях в этом направлении. И что с 1 февраля он вступил в обновленном виде в силу. По большому счету, ребенок ведь не может сам оценить объективность той или иной информации. Иногда она настолько завуалирована, что и взрослого человека порой не сложно тут поймать в сети интернета.

- Что уж тут говорить о детях?

- Именно! Мы, «Матери России», ждали принятия такого закона. И мы рады, что владельцев этих соцсетей, в том числе и твиттера, обязали ограничить доступ к такой информации. А саму эту информацию их побуждают блокировать самостоятельно.

- Но речь шла вообще об удалении такого контента.

- Удалять его — это правильно.

- Общественная дискуссия на эти темы возможна?

- Мы что, будем вести дискуссию о детской порнографии — где там грань? Это порно или это искусство, где там - «можно», а где - «нельзя»? Кто-то может рассуждать на тему, что для несовершеннолетних подобное допустимо? Давайте детям больше детства дадим. Не будем их впихивать в эту грязь. И не важно — ребенок это или уже человек достаточно взрослый, но зачем-то лезущий в эту грязь. Который потом несет это в общество. Если подобное будет запрещено — общество станет сильнее и добрее.

Комментарий «КП» дал и ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации (НАР) Алексей Гусев.

- Алексей Владимирович, вы готовы обсуждать в твиттере, что делать с наркотиками, детскими суицидами, видео для взрослых с участием малолетних - или нет?

- Мы с коллегами из разных регионов обсудили эту ситуацию. И для нас это шокирующее событие - то, как эта информация воспринята Твиттером.

- Почему?

- Надо четко разводить две плоскости. Одно дело — плоскость общественной дискуссии. И другое дело — тот контент, который разрушает общественную нравственность. И который подвергает наших детей опасности. Я категорически против такой позиции, которую озвучил Твиттер. Возможности для «общественных дискуссий» совершенно не скрыты в той грязи, против которой выступил Роскомнадзор.

- Он же выступил против конкретных нарушений?

- Да. Нарушений российского законодательства. Интересно, как бы подобные нарушения воспринималось, например, в США, где их серверы? Есть плоскость, где работают профессиональные педагоги и психиатры - там мы и обсуждаем детально профессиональные аспекты. Это должно быть предметом для дискуссий взрослой аудитории. Подобное нельзя транслировать на детскую аудиторию. Твиттер же просто публикует запрещенный контент. Тут подмена понятий абсолютно налицо.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Роскомнадзор против Твиттера: за что замедлили работу соцсети и могут ли ее заблокировать в России

Как можно «притормозить» работу сервиса и почему это сработало не у всех пользователей (подробности)