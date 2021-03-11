Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2021: кто получит прибавку

С 1 апреля некоторые пенсионеры получат прибавку. Фото: Shutterstock

С 1 апреля некоторые пенсионеры получат прибавку.

- Она коснется тех, кто получает социальные пенсии, - уточнили «КП» в Минтруда. - Размер индексации уже подсчитан и составит 3,4% - именно на такую величину вырос прожиточный минимум по сравнению с прошлым годом.

Высчитывается эта индексация на 2021 г. так. Величина прожиточного минимума для пенсионера за 2020 г. (9 308 руб.) сравнивается с такой же величиной за 2019 г. (9 002 руб.). Первая величина больше второй на 3,4%.

Прибавка коснется тех, кто получает социальную пенсию по старости, — она выплачивается, если у человека не набирается необходимого стажа для получения страховой пенсии или если человек вообще не работал. Платить такую пенсию начинают на 5 лет позже достижения пенсионного возраста. Сейчас размер социальной пенсии составляет 5606,17 руб.

Социальные пенсии выплачиваются также людям с инвалидностью, детям, потерявшим одного или обоих родителей, участникам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям населения.

Всего индексация затронет почти 4 млн граждан, средний размер прибавки составит примерно 330 руб., а средняя социальная пенсия поднимется после индексации до 10183 руб.

ВАЖНО!

Индексирование социальной пенсии никак не затрагивает большинство традиционных пенсионеров - тех, кто получает страховую пенсию. Фиксированная часть (на 01.01.2021 ее размер составляет 6044,48 руб.) не является социальной.

Фото: Рушан КАЮМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три сценария: Вернут ли работающим пенсионерам ежегодную индексацию пенсий

Разбираем, какие могут быть варианты и насколько они реальны (подробности).