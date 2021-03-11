«Миллион за щенка»: Светлана Бондарчук зарабатывает на продаже собак

Бывшая жена режиссера Светлана Бондарчук нашла «золотую жилу» Фото: Иван МАКЕЕВ

Не только Федор Бондарчук и Паулина Андреева обзавелись потомством. На днях стало известно, что и бывшая жена прославленного режиссера Светлана Бондарчук в каком-то смысле вновь стала бабушкой. Ее любимый песик, лабрадудль Фани родила прекрасных щенят. Об этом в инстаграме сообщила не только сама Светлана, но и ее экс-бойфренд фотограф Сергей Табунов, по совместительству являющийся крестным папой для этих чудных маленьких комочков.

-Фани - чемпион. По выражению мордашки видно, что это было нелегко, но она справилась и счастлива. Мы тоже в счастье. Появилось уже 12 двенадцать крошек, - подписал Табунов снимок только что родившей собаки

Кстати, в 2019 году эта же собака одарила Светлану пятью щенками, а в этот раз ей повезло произвести на свет целых семь.

Однако, самое интересной в этой истории не это. Щенки уже разъехались по новым домам. Причем на самых выгодных для Бондарчук условиях.

-Я очень хотел себе взять одну из собачек – признался человек из близкого окружения звезды - однако мне сказали, что их всех уже продали на аукционе. Где-то по миллиону за каждого из помета. Деньги же были направлены на благотворительность в один из фондов.

Светлана Бондарчук зарабатывает на продаже собак Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Миллион за собаку – впечатляющая цена, не правда ли ? Однако стоит отметить, что и лаб радудль порода не из обычных. Это смесь пуделя и лабрадора-ретривера . Встречается она довольно редко. Да, и приобрести собаку у собаку у самой Светланы Бондарчук – весьма и весьма приятное обстоятельство для многих. Тем более, что питомцев своих Бондарчук не бросает и после того, как они уже обрели хозяев

-У них там что-то вроде клуба собаколюбов. Они вместе гуляют, вместе посещают ветеринара или просто проводят время. Все , кто состоит в этом клубе – очень достойные люди . Можно сказать, что это «голубая кровь Москвы». Такая же «тусовка» есть и подруги Светланы, светской львицы Надежды Оболенцевой. Я был на нескольких таких встречах. Очень интересные люди. Хороший высокоинтеллектуальный досуг. Походы в рестораны с очень вкусной кухней, чтение стихов, разговоры об искусстве. Мне очень понравилось,-признался все тот же источник.

То, что и Бондарчук, и Оболенцева – барышни достойные никто даже и не спорит. Однако стоит и платить миллион за возможность пообщаться с ними - пусть каждый ответит на этот вопрос самостоятельно. Отметим только, что это не самые большие деньги, которые люди платили за возможность общения со знаменитостями. Например, в далеком 2008 году Хью Грант далеко не самый последний актер в Голливуде заплатил 250000$ за возможность поужинать с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Деньги тогда так же были перечислены на благотворительность.

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