Ведешь блог - плати налог: В правительстве хотят обязать соцсети отчислять НДФЛ за блогеров

Ведомство считает, что Instagram, YouTube, TikTok и другие платформы должны платить НДФЛ за рекламу, которую блогеры размещают на своих страницах Фото: Shutterstock

Министерство цифрового развития предлагает обложить иностранные компании новым налогом. Ведомство считает, что Instagram, YouTube, TikTok и другие платформы должны платить НДФЛ за рекламу, которую блогеры размещают на своих страницах. Минцифры рассчитывает, что это позволит вывести заработки блогеров из тени и увеличить доходы в бюджет.

Проект закона планируют подготовить к середине года. Но как министерство собирается воздействовать на соцсети, пока не ясно. Также непонятно, сколько денег можно привлечь в бюджет. По подсчетам компании BloggerBase, только в YouTube российские блогеры за прошлый год в сумме заработали около 18 млрд рублей - если взять с них налог в 13%, это 2 млрд 340 млн рублей. А есть и другие платформы - тот же Instagram, где заработки явно не меньше. Но сколько именно получают российские блогеры за рекламу (и тем более каждый из них в отдельности), не знает никто. Даже сами соцсети. В этом и состоит главная проблема.

- У соцсетей нет механизмов отслеживания рекламы, - говорит Мария Терентьева-Галицких, председатель совета Национальной ассоциации блогеров. - Почти всю рекламу блогеры размещают без участия социальной сети. Рекламодатель напрямую выходит на блогера и платит ему деньги, поэтому соцсеть не имеет информации о том, кто сколько зарабатывает.

- А если чиновники станут следить за соцсетями?

- Это уже происходит. Правительство пытается заставить соцсети отслеживать весь контент на своих площадках, но пока это не очень получается. Первый шаг был сделан, когда соцсети обязали мониторить публикацию запрещенной информации. Но по факту ничего не изменилось. Поэтому Роскомнадзор теперь сам следит за публикациями в соцсетях и присылает им списки постов, которые они обязаны удалить. Контроль за рекламой может обернуться тем же самым: ведомство станет отслеживать размещение рекламы в блогах, а затем обращаться в социальную сеть с просьбой выплатить налог. Но если пост с запрещенной информацией соцсеть может просто удалить, то требование заплатить НДФЛ только вызовет непонимание со стороны социальной сети. Ведь сама соцсеть на этой рекламе ничего не заработала и не может знать, с какой суммы должен быть выплачен налог.

Почему в правительстве заговорили о налоге именно для иностранных соцсетей? По мнению Марии Терентьевой-Галицких, это чистая экономика: там в Инстаграмах и ТикТоках крутится гораздо больше рекламных денег, чем в «Одноклассниках» или «Вконтакте».

- Блогеры сами готовы легализоваться. Многие из нас создают ИП или регистрируются как самозанятые и платят налоги, - продолжает Мария Терентьева-Галицких. - Но блогер должен понимать, что легализоваться ему будет выгодно. Например, недавно Гильдия киноактеров США пригласила блогеров, которые зарабатывают на рекламе, в свой профсоюз. То есть их фактически признали профессиональными деятелями, у которых есть социальные гарантии и которые могут рассчитывать на помощь – например, компенсацию при потере работы. Поэтому и в России, если признать блогерство профессией со всеми вытекающими правами и обязанностями, отношение к нему станет гораздо серьезнее. В том числе и со стороны самих блогеров – вырастет ответственность за свои слова, за контент, за соблюдение законодательства, в том числе налогового. А пока все эти разговоры о налогах только пугают, создают неуверенность в завтрашнем дне и вынуждают блогеров еще больше уходить в тень.

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